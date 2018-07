'Quero melhorar as audiências e filas de adoção no AM', diz corregedor

Manaus - Eleito novo corregedor-geral de Justiça no último dia 27 de março, o desembargador Lafayette Carneiro Vieira Junior, que anteriormente atuava como diretor do fórum do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), no bairro São José, na Zona Leste de Manaus, assume o cargo com a intenção de contribuir para produtividade do judiciário.

Na gestão, pretende acelerar a análise de processos, fortalecer as comarcas do interior e alterar o processo de adoção de crianças.

EM TEMPO – Como está sendo o processo de transição, desde a sua posse, há cerca de 20 dias, e quais foram suas primeiras ações no TJAM?

Lafayette Carneiro – Eu era diretor do fórum do TJAM, onde ainda sou presidente da Comissão de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça, que protege juízes, e determino que o Exército destrua armas apreendidas pela polícia. Era da Câmara Cível, mas tive que me afastar por conta das atribuições como corregedor. Hoje, estou mudando o setor de certidões no fórum Henoch Reis. Foi a primeira coisa que mudei em função de que as certidões lá, que atendiam as pessoas carentes, só eram atendidas às terças e quintas. Hoje são atendidas todos os dias e sob a ordem de só fechar o setor quando a última pessoa for atendida.

EM TEMPO – Quais são as melhorias tecnológicas que irão ocorrer nas comarcas do interior?

LC – Vamos dar apoio a todas as comarcas do interior e capital. O que for preciso para modernizar será feito. Estive em Curitiba na semana passada, onde utilizam um programa gratuito que pretendo trazer para cá. Ele é mais fácil e prático de ser utilizado que o Projudi, que é o sistema que usamos. Essa plataforma vai auxiliar o Projudi e vai dar celeridade ao próprio juiz, que terá acesso mais rápido às certidões, julgamentos, agendas processuais e de audiências. Em aproximadamente duas semanas, pretendo implementar aqui. Isso dará uma grande ajuda aos magistrados do interior, além de facilitar a comunicação com o tribunal.

EM TEMPO – Que tipos de alterações serão feitas no que diz respeito às audiências de custódia?

LC – Vamos mudar o posicionamento das salas onde acontecem as audiências. Uma das reclamações frequentes é que o interior das salas pode ser visto da rua, e os juízes têm medo de estarem realizando a audiência e sofrerem algum tipo de retaliação. Então estamos mudando. O presidente do TJAM, desembargador Yedo Simões, já disponibilizou três salas, que devem ficar completamente prontas em um mês, e vamos implementar as videoconferências. Também vamos alterar os horários. Temos um contingenciamento muito pequeno de policiais, e metade desse contingente vai embora às 14h. Às vezes há cerca de 60 a 80 presos no prédio. É impossível o policiamento tomar conta da sala dos juízes, da entrada do fórum e dos presos.

EM TEMPO –Como explicar as audiências de custódia para sociedade? Elas servem para soltar detentos, como é propagado?

LC – A população precisa entender que nas audiências de custódia há sempre um juiz e um promotor. Aquela história de que “a polícia prende e o juiz solta” não é bem assim. Fazemos com que a lei seja cumprida. Se o réu é primário, sem antecedentes e cometeu um crime de menor potencial, a lei determina que seja solto. A população precisa entender que se solta aqueles que têm que ser soltos, não se pode misturar as coisas. O judiciário não é culpado pela superlotação dos presídios. Somos culpados por encher a penitenciária de presos que merecem estar presos. A superlotação de presídios é um problema do Estado e da União.

EM TEMPO – Quais tipos de projetos podemos esperar para o sistema penitenciário?

LC – Vamos auxiliar a Vara de Execuções Penais e aos juízes das varas criminais. Cada juiz de vara criminal tem até 4 mil processos, e é isso que vamos tentar minimizar, colocando juízes auxiliares nessas varas para que se faça um controle do tempo do preso encarcerado. A ideia é que esses juízes novatos sejam colocados em comarcas onde a demanda de processos sejam pequenas. Temos comarcas no interior que são de pequena demanda processual, então esses juízes novatos seriam convocados pelo presidente do tribunal a ajudarem os juízes da vara criminal.

EM TEMPO – A curto, médio e longo prazo, como esse auxílio vai ajudar?

LC – Vamos encontrar muitos casos de presos com o prazo esgotado ou que já estejam na época de passar para o semiaberto. Aquilo é um barril de pólvora com as facções criminosas brigando, tanto é, que precisei criar duas celas separadas no Henoch Reis para que não houvesse mortes causadas pela rivalidade, caso fossem presos de facções diferentes.

EM TEMPO – O senhor já disse que pretende desconstruir a ordem das filas para a adoção. De que forma isso acontecerá?

LC – Vamos imaginar a seguinte situação: você quer adotar uma criança e chega ao abrigo onde tem 20 crianças disponíveis e devidamente cadastradas, enumeradas de 1 a 20, formando uma fila. Mas, você se afeiçoa a uma criança que não é a próxima da fila de adoção e esta na 20ª posição da vez. Às vezes não liberam a adoção porque a escolha dos pais não segue a ordem da fila. Esperamos “furar” a fila da adoção, para que os pais adotem as crianças as quais se afeiçoam.

