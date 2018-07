Motoqueiro atropela e mata idosa de 82 anos na Zona Leste de Manaus

Manaus - Uma idosa de 82 anos morreu ao ser atropelada por um carro, na manhã deste domingo (22), por volta das 6h30, quando tentava atravessar a avenida Autaz Mirim, bairro São José, Zona Leste de Manaus. O condutor do veículo foi detido pela polícia.

Segundo informações de testemunhas à polícia, a idosa se aproximava do canteiro central, quando foi atingida pelo motociclista, que estava em alta velocidade. Com o impacto, ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O acidente ocorreu no sentido Centro-bairro da avenida.

O condutor da moto foi detido por policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Ele não teve o nome divulgado e foi conduzido ao 9° Distrito Integrado de Polícia (DIP), também na Zona Leste da cidade, para prestar esclarecimentos sobre o acidente. Já o corpo da idosa foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), Zona Norte.

Morte na AM-070

O agricultor Frank Rondson de Jesus Souza, de 36 anos, morreu ao perder o controle da direção do carro e capotar na rodovia Manoel Urbano (AM-070), na noite desse sábado (21). O acidente foi registrado próximo ao distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba (município distante 27 quilômetros de Manaus). Ele é filho da ex-prefeita de Iranduba, Maria Madalena de Jesus Souza, conhecida popularmente como "Madá".

