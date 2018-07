13º Dia de buscas em cachoeira termina sem encontrar corpo de turista

Presidente Figueiredo - A turista fluminense, que caiu em uma cachoeira no último dia, segue desaparecida em Presidente Figueiredo. Esta sexta-feira (20) marca o 13º dia de buscas pelo corpo de Michelle Costa, de 30 anos, que caiu na cachoeira do Santuário, após tentar registrar uma 'selfie' em local arriscado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe de mergulho tenta mudar o curso da água dentro da gruta na qual supostamente o corpo da mulher ficou preso. O comandante do Batalhão de Bombeiro Especial, tenente-coronel Reinaldo Acris Menezes, afirmou que não trabalha com a hipótese de encerramento das buscas.

"A família está muito abalada. Estamos tendo toda atenção e cuidado neste trabalho. Mesmo com a dificuldade para acessar a caverna, queremos esgotar todas as possibilidades de que o corpo ainda esteja naquele local. Vamos varrer toda a área com a atuação dos mergulhadores e demais bombeiros militares envolvidos", disse o Tenente-Coronel Menezes.

Histórico



A turista Michelle Costa, de 30 anos, desapareceu no dia 8 de julho ao tentar fazer uma selfie na cachoeira. Ela era natural do Rio de Janeiro e estava em Manaus há apenas um ano, onde trabalhava como contadora em uma empresa da capital.

Dois mergulhadores e outros três sargentos do Corpo de Bombeiros estão envolvidos nas buscas, além de mais sete integrantes da Guarda Municipal de Presidente Figueiredo.

Nos primeiros seis dias de busca, os bombeiros chegaram a vasculhar mais de três quilômetros em toda a extensão da Cachoeira do Santuário, com buscas em terra e água, onde é possível o mergulho. A forte correnteza e as condições adversas do local têm dificultado o resgate.

