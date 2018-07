Professora em Manaus cria estratégias para ensino de história

A dramatização é um dos recursos usados pela professora de história Cícera Costa para envolver os alunos com a aprendizagem | Foto: Divulgaçãp

Manaus - Já imaginou conhecer o passado da humanidade e sua evolução, como o período imperial, a revolução e outras épocas históricas que marcaram os países, tudo isso tomando um café? E se essas histórias ao invés de serem lidas, fossem cantadas? Quer mais ação? Que tal fazer uma viagem da pré-história à idade contemporânea por meio da dramatização? Ou, ainda, transformá-las numa grande competição? Um bingo, quem sabe?!



Essas são apenas umas das estratégias que a professora e especialista em História do Centro Educacional Século, Cícera Costa, usa para chamar atenção de seus alunos e fazê-los compreender melhor sobre as guerras mundiais, a política, a economia, a cultura e os demais temas que ocorreram no Brasil e em outros países, estudando o que passou para entender o presente e o futuro.

Para muitos estudantes, principalmente das séries iniciais aprender História não é nada fácil. As queixas e argumentos são variados. Afirmativas nada positivas como “Eu não consigo entender História” ou “Eu não gosto de História” a “Eu até estudei, mas na hora da prova eu esqueço tudo” mostram essa barreira para o aprendizado eficaz da disciplina. Diante destes fatos, é necessário criar metodologias para que esse conceito mude e os alunos, de fato, gostem, se envolvam e aprendam.



Numa era em que a informação e a gama de facilidades causada pela tecnologia segue em escala máxima, o interesse pela leitura e pesquisa aprofundada sofreram impactos na sociedade. Para esta geração a abordagem não mecanizada em sala de aula faz toda a diferença, já que a leitura do conteúdo, a aplicação do dever de casa e as provas tornam a assimilação mínima. Conforme os especialistas em Educação 4.0 - que está marcada por esta escalada da tecnologia digital - saber contextualizar a aula é importante para que o aluno queira se relacionar com o assunto participando do enredo e o aprendizado faça sentido.

Foi o que Cícera fez ao perceber que muitos adolescentes e jovens estudantes não gostam de leitura. A professora buscou recursos para prender a atenção dos alunos e motivá-los na interação com a disciplina, por este motivo tomou a decisão de levar algo diferente para a sala de aula. “Não adianta concorrer com a tecnologia, que eles (alunos) acessam continuamente, e a leitura maciça também não contribui para gostarem de ler e, reclamar não iria resolver. Foi aí que eu pensei: - O que eu posso fazer para somar com meu aluno e não subtrair? A partir daquele momento eu resolvi personalizar as aulas, trabalhar com a dramatização”, explica.



Seguindo o planejamento escolar, a educadora organizou suas aulas com o objetivo de quebrar barreiras entre o aluno e a disciplina, dando vida à história e seus personagens, por meio de uma narrativa inovadora, dinâmica e interativa que abrange o ensino por projetos e a sala aula invertida. Dentro dessas metodologias, com o apoio da escola, ela criou as abordagens Café com história, Museu vivo, História Cantada e História em ação.

A educadora se inspirou em épocas passadas, em que grandes influenciadores debatiam assuntos importantes em cafeterias, vinda daí a ideia do “Café com história” que traz conhecimento ao estudante sobre a culinária, a cultura dos países e os objetos de época.

Já a “História em ação”, surgiu da proposta de juntar o “útil ao agradável”. A atividade associa o desenvolvimento físico e racional, trabalhando a gincana, o quiz, o bingo e outros jogos. O “Museu vivo” consiste na representatividade em sala com a caracterização da professora e dos alunos, cujo objetivo é memorizar com riquezas de detalhes o assunto. Enquanto a “História cantada” trabalha o conteúdo em forma de paródia, sempre promovendo um ambiente agradável e descontraído.

De acordo com a docente, o resultado é bem satisfatório, uma vez que os alunos se interessam mais nas aulas, o conteúdo fixa na mente e gera bons rendimentos. Questionada sobre como avalia o aprendizado, a professora afirma que o método sala de aula invertida a possibilita enxergar se o aluno conseguiu absorver o conteúdo e em qual momento ela precisa reforçar o tema estudado. Para a docente, a metodologia otimiza o tempo da aula, os alunos se organizam para criar e elaborar os resultados e a avaliação torna-se eficiente.



“Nós, professores, podemos marcar a vida do aluno de maneira positiva ou negativa. Lembro-me que me encantei pela história geral e do Brasil, foi por causa de uma professora que ministrava essa disciplina quando estava cursando o 7º ano do ensino fundamental, ela foi minha inspiração. Isso me faz chegar à conclusão de que o aluno não é obrigado a gostar da minha disciplina, sou eu quem preciso conquistá-lo”, disse Cícera.

Maria Eduarda Marques é aluna da professora desde do ano passado e hoje está cursando o 6.º ano do Ensino Fundamental II; para ela, as aulas da professora Cícera são dinâmicas e diferentes. “A tia Cícera é muito cativante, é a minha professora de História favorita, eu tive poucas, mas ela foi a que mais me marcou. Eu já gostava muito de História e com as aulas dela eu me interessei muito mais”, afirmou a estudante.

Sob essa óptica, os alunos estão na presença de personagens históricos e podem, inclusive, interagir com eles. O argumento da aula assim compreendida, está para além do texto escrito, ganhando a força da presença e do debate e permitindo que um dado contexto histórico seja, em alguns casos, retrabalhado criticamente.

