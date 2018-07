Esmola e malabarismo com facões e fogo podem ser proibidos em Manaus

Projeto de lei deve proibir malabarismo com objetos perigosos | Foto: Marcely Gomes

Manaus – Nos semáforos em Manaus é comum encontrar vendedores ambulantes, mendigos e pessoas que realizam diferentes manifestações artísticas, em troca de recompensas em dinheiro. Nesses locais, artistas de rua realizam malabarismo com facões e objetos inflamáveis. Esse tipo de atividade, pode estar com os dias contados.



Se aprovado, o projeto de lei, de autoria do vereador Wallace Oliveira, pretende proibir a atividade de malabarismos que envolvam facas e fogo em semáforos de Manaus. O projeto já se encontra em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça

Segundo o autor do projeto, a pauta surgiu da preocupação com a segurança de motoristas e pessoas que utilizam a faixa de pedestres, onde geralmente são realizadas essas manifestações artísticas.

“Além do perigo muito claro para as pessoas, já presenciei algumas situações de risco. Em uma delas, um malabarista de facões, ameaçou um motociclista. Em outro momento, um objeto inflamável caiu no capô de um carro”, afirmou Wallace Oliveira.



A atividade não tem garantia de segurança. Segundo o vereador, a maioria dos malabaristas dos semáforos em Manaus são de imigrantes de países vizinhos, que estão na capital de forma irregular.

De olho na mendicância

Pedir esmola no semáforo também pode ser proibida se o PL for aprovado | Foto: Janailton Falcão

Além de malabarismo com objetos perigosos, o PL também tem como finalidade proibir a mendicância nos semáforos da capital amazonense . Conforme a medida, ficam proibidas as práticas de mendicâncias e das atividades de malabarismos com facas, materiais cortantes ou pontiagudos, além da utilização de fogos nos cruzamentos sinalizados por semáforo ou não. Estão na mira do projeto as manifestações nas vias públicas que prejudicam o fluxo do trânsito.



"A nossa intenção é proibir a mendicância, pois está havendo uma disseminação preocupante dessa atividade na nossa cidade. Eu falei com o pessoal da Secretaria de Assistência Social, tanto do município, quanto do Estado, para que haja um processo de orientação", afirmou o parlamentar.

Leia também: Esmola nossa de cada dia em esquinas e semáforos



Crianças que pedem esmolas

O parlamentar também pretende abranger o Projeto de Lei para reforçar a fiscalização de crianças que pedem esmolas nas ruas. O vereador afirmou que o PL vai sofrer emenda com relação à mendicância de crianças.



“Eu já oficiei à Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Conselho Tutelar, que precisam intensificar a fiscalização. Hoje vemos crianças fazendo malabares nos sinais em horários que deveriam estar na aula. Já acionei a nossa comissão interna da Câmara Municipal de Manaus que é presidida pelo vereador Mauro Teixeira e ele está se solidarizando para intensificar as fiscalizações de malabares de crianças”, pontuou.

Um levantamento realizado de julho de 2016 a fevereiro do ano passado, pelo Diagnóstico de Abordagem Social “Criança Não é de Rua”, realizado pela Associação Beneficente O Pequeno Nazareno, identificou 78 crianças e adolescentes em situação de rua, trabalho infantil, mendicância e exploração sexual. A maioria oriunda da Zona Leste de Manaus. O estudo revela, ainda, que 46% desse total é formado por adolescentes de 12 a 15 anos.



O vereador também destacou a exploração infantil dentro do contexto de mendicância nos semáforos.

" Muitos menores de idade estão atuando como pedintes nos sinais. Observamos nas periferias muitos pais ou tutores coletando dinheiro que crianças pedem. Isso caracteriza exploração infantil, em um processo totalmente irregular", afirmou.

O parlamentar fez um alerta para renda de mendicância em Manaus sendo usada também para o tráfico de drogas. "O que tenho visto é que adolescentes estão pegando esses recursos obtidos nos semáforos e usando para drogas e bebidas".

Para o parlamentar, deveria haver uma política social para os imigrantes da Venezuela que vão para os semáforos realizar malabarismos em troca de dinheiro. "Não existe política nenhuma para essas pessoas que vieram da Venezuela", disse o vereador.

Esmola como ganho de vida

Além de pessoas que se utilizam de crianças para pedir esmolas nos sinais, alguns venezuelanos são criticados pela prática | Foto: Lion

Para o sociólogo Francinézio Amaral, a mendicância é resultado da desigualdade social extrema existente no Brasil e a crise econômica que se abateu sobre o País. “A mendicância é reflexo direto desigualdade social extrema no País. Isso está ligado à ineficiência dos governantes e seus legisladores em promover políticas públicas eficazes para atendimento as classes menos favorecidas", afirmou o sociólogo.

Contrapondo o projeto de lei do vereador Wallace especialista explica que a mendicância é resultado direto de relações sociais desequilibradas. O sentido da vida estaria pautado mais nas relações materiais, do que no humanismo e na dignidade humana. Isso pode ser percebido pelo aumento da quantidade de pedintes na capital amazonense.

"Essa lógica meritocrática também nos ajuda a compreender o pouco ou nenhum apreço, de parte significativa da sociedade manauense, pelo trabalho 'alternativo'. Este é o caso dos artistas circenses que trabalham nas ruas. Por não ser visto como um trabalho dentro dos padrões impostos pelo modo de vida escolhido pela sociedade, a atividade acaba sendo marginalizada, menosprezada e tida como empecilho, que 'atrapalha' o cotidiano", pontuou o sociólogo.

Regularização

O parlamentar acredita que é possível regularizar a situação da mendicância em Manaus, trabalhando juntamente com as secretarias competentes.

"Nosso objetivo é trabalhar essa situação através das secretarias. Muitas pessoas podem perguntar como seria o processo de norteamento dessas pessoas e nós temos os órgãos competentes de ação social, que vão ter que nortear isso. Existem equipes que vão ter que estabelecer uma programação de fiscalização desse processo", afirmou.

Voz discordante

Contrapondo o projeto do vereador Wallace Oliveira, o sociólogo Amaral acredita que um legislativo municipal de qualidade e interessado no equilíbrio e na diversidade social, dificilmente se interessaria em propor um projeto de lei baseado no preconceito meritocrático e na segregação social.



"O projeto de lei apresentado pelo vereador Wallace Oliveira, ao que parece, baseia-se nessa lógica meritocrática excludente. Visa punir indivíduos que já se encontram em extrema fragilidade social. O objetivo, ao meu ver, é para atender os desejos de parte da população que se incomoda com a desigualdade, mas pouco tem feito para promover a superação desta, indo na contramão da possibilidade de construir uma sociedade humanizada e equilibrada socialmente", finalizou o sociólogo.

Opiniões



A reportagem do Em Tempo procurou o público para saber a opinião dos cidadãos manauaras sobre o tema.

Para a universitária Ana Paula Cardoso, o projeto pretende mascarar os problemas que a capital enfrenta em uma espécie de "higienização social'"

"A mendicância existe por falta de políticas públicas efetivas e proibir a prática não irá extinguir a pobreza. Ela só nos fazer esquecer que ela existe".

O publicitário Marlon Ferreira questiona a motivação em proibir que as pessoas peçam dinheiro na rua.

"A polícia que já trabalha muito vai ficar de olho em cada mendigo da cidade? Vamos lotar a cadeia de mendigos agora? O vereador precisa repensar isso. A cidade precisa de melhorias de verdade. Se ele fizer um esforço, vai conseguir pensar em algo melhor", pontuou.

Para a universitária, proibir a prática do malabarismo nos semáforos é errado. "Impedir que essas pessoas expressem sua arte e busquem o pão de cada dia da forma que sabem, é no mínimo errado", afirmou.

Malabarismo

Pedestres falam do perigo em atravessar as faixas durante a apresentação dos malabaristas com produtos inflamáveis | Foto: Marcely Gomes

Já a bióloga Aline Santos acredita que o projeto pode ser importante para a segurança dos pedestres no se refere aos malabaristas que utilizavam produtos e objetos perigosos.



"Apesar dos malabaristas saberem o que estão fazendo, os pedestres fazem uso da faixa e é perigoso. Eu já vi um malabarista com aqueles objetos flamejantes e um caiu perto de uma pedestre que estava atravessando a faixa", disse.

O designer Tayson Retondano diz que a prática de malabarismo com objetos cortantes e inflamáveis pode ser perigoso para os pedestres.

"Se não representasse perigo para os pedestres, eu não veria nenhum problemas com a prática", afirmou.

Edição: Bruna Souza





Leia mais:



Santa Isabel tem quase 50 famílias atingidas pela cheia do Rio Negro

Projeto avalia aprendizagem nas escolas públicas de Barreirinha