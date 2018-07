Arthur Neto vai à rua onde equipe de saúde foi expulsa por traficantes

Prefeito esteve pessoalmente na rua onde traficantes expulsaram equipes de imunização da Semsa | Foto: Márcio Melo

Manaus - O prefeito de Manaus Arthur Neto acompanhou, na noite desta quinta-feira (19), a continuidade da campanha de imunização contra o sarampo realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), no bairro Jorge Teixeira. A presença ilustre no maior bairro da zona Leste de Manaus acontece um dia após um grupo de agentes de saúde ser expulso por traficantes da área.



O caso inusitado aconteceu na noite de quarta (18), na rua das Goiabeiras, comunidade Santa Inês. O prefeito afirmou que qualquer violência contra equipes da prefeitura deve ser denunciada. Ele ainda criticou a ação dos criminosos.

"O que faz eles crescerem é a ideia de que eles podem imputar o medo na cabeça das pessoas. Se deixarmos de denunciar, eles vão pensar que são pessoas acima da Lei. A minha ordem é que denunciem", afirmou.

Após o ocorrido, o prefeito pediu apoio ao Governo do Estado, que enviou apoio policial para dar prosseguimento à campanha de imunização no bairro.

"Eu solicitei isso ao governo e o pedido é que, enquanto dure a campanha, eles acompanhem os trabalhos realizados pela noite", disse o prefeito.

A campanha de vacinação conta com o apoio de equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Secretaria de Segurança. O titular da Seop, coronel Klinger Paiva, destacou que as equipes de segurança vão continuar reforçando o policiamento durante toda a ação.



"Todas as equipes policiais vão ter um contato imediato para qualquer situação. Como são mais de cinquenta equipes de vacinação, vamos dividir as viaturas por grupos e cada uma vai ter um contato direto. O acompanhamento vai durar até o período que durar a operação", pontuou o titular da Seaop.

Prefeito acompanhou o trabalho das equipes de imunização da Semsa | Foto: Márcio Melo

Leia mais: SSP-AM não acha traficantes e diz que ameaça no Jorge Teixeira é boato



A campanha prioriza as áreas da Cidade Nova e Jorge Teixeira, onde há uma grande incidência de sarampo. A campanha vai continuar por mais duas semanas em Manaus. A chefe de imunização da Semsa, Isabel Hernandes, explica como as equipes estão trabalhando dentro dos bairros.

"As equipes vão, de casa em casa, verificando o cartão de vacina de todas as pessoas. Quem está atualizado não recebe a vacina. Já quem não está com a imunização atualizada, vai receber a vacina. As pessoas que não têm cartão também recebem a vacinação", destacou.

Alguns moradores do bairro elogiaram a campanha. A industriária Ana Carolina afirmou que a vacinação não pode ser impedida pelos criminosos.

"Nós pagamos para manter os serviços públicos na cidade e não vai ser traficante que vai impedir. Pessoas estão morrendo por causa dessa doença, então, é excelente a iniciativa da prefeitura", afirmou.

Equipes da Semsa vão de casa em casa | Foto: Márcio Melo

O autônomo Henrique Ramos de Oliveira destacou a preocupação com a violência na região.



"A insegurança está muito ruim. Até para tomar vacina tem que ter polícia para proteger a gente. Então, eu acho que precisa melhorar a segurança aqui no bairro", disse.

Segundo a dona de casa Jennifer dos Santos, os criminosos deveriam apoiar a campanha.

"Como é para a saúde de todos, até os traficantes deveriam apoiar. Isso porque o sarampo é um risco até para eles", destacou.

