Conselho Regional de Contabilidade homenageia prefeito de Manaus

Manaus – O prefeito de Manaus recebeu, na tarde desta terça-feira (17), a comenda “Honra ao Mérito Luca Pacioli”, destinada a condecorar as autoridades parceiras do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-AM). Arthur Virgílio Neto recebeu a homenagem no Parque Municipal do Mindu, no bairro Parque 10, durante visita da diretoria do CRC-AM.



“Sempre tive com eles uma relação muito fraterna e querida quando parlamentar e como prefeito. Recebo aqui hoje o conselho e me fazem uma surpresa com a maior comenda que eles têm na contabilidade. A comenda Frei Luca Pacioli me honra e me faz pensar cada vez mais em honrar essa homenagem como gestor público”, disse o prefeito.

Durante o encontro o prefeito também garantiu a entrada de representantes do CRC-AM para ocupar assentos no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU) e no Conselho Municipal de Contribuintes (CMC).



“Eles têm todas as aptidões para trabalhar os dois Conselhos, e para a prefeitura será uma honra contar com a ajuda de pessoas altamente capacitadas e comprometidas”, pontuou Arthur.



O presidente do CRC-AM, contador Manoel Carlos de Oliveira Júnior, explicou que a homenagem ao prefeito de Manaus se dá em razão da parceria implementada com o CRC-AM e o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em inúmeras ocasiões.



“Viemos aqui hoje fazer um reconhecimento do prefeito Arthur com nosso conselho regional e do deputado e senador Arthur com o conselho federal. É um agradecimento a todo o apoio que sempre nos deu. A gratidão é o melhor sentimento que nós temos por isso entregamos essa comenda muito mais que merecida. Em relação aos conselhos estamos umbilicalmente ligados ao fisco municipal, então nada mais justo do que podermos contribuir junto aos Conselhos”, explicou o presidente do CRC-AM.

