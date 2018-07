Viatura da 24ª Cicom pega fogo em frente a colégio no Centro de Manaus

No momento do incêndio, viatura estava em frente ao colégio IEA realizando uma ronda escolar | Foto: Reprodução

Manaus – Uma viatura da Polícia Militar pegou fogo na tarde desta terça-feira (17). No momento do ocorrido, a viatura da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estava estacionada no pátio do Instituto de Educação do Amazonas (IEA), localizado na Avenida Ramos Ferreira, Centro de Manaus.



Conforme informações da 24ª Cicom, o incêndio aconteceu por volta das 16h30 enquanto policiais realizavam ronda como parte do projeto “Ronda Escolar”, onde os PMs acompanham a saída dos alunos do colégio. Um sargento e um soldado estavam dentro do veículo quando as chamas começaram e a hipótese é que tenha havido superaquecimento do motor.

No momento do incêndio o tanque da viatura explodiu e a gasolina desceu ladeira abaixo. As chamas acompanharam a trilha flamejante em frente à escola e nem mesmo o extintor de incêndio foi suficiente para apagar as chamas.

De acordo com nota divulgada pela Polícia Militar, no momento do ocorrido, os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros e isolaram a área. Os bombeiros conseguiram conter o fogo.

As causas reais do incêndio serão investigadas.

Por ser um horário de pico, o incêndio foi testemunhado e registrado por várias pessoas que passavam pelo local. A viatura sofreu perda total.

Veja o vídeo:



Vídeo de incêndio registrado por testemunha | Autor: Reprodução

Outro caso

Uma viatura da Polícia Militar do Amazonas pegou fogo e ficou totalmente destruída. O caso aconteceu no dia 23 de junho deste ano, na rua Bom Jesus, comunidade Jesus Me Deu, bairro Colônia Terra Nova, zona Norte da capital amazonense.

De acordo com informações de moradores, a viatura passava pelo local quando policiais desceram às presas do veículo. Em poucos minutos o fogo já tomava conta do carro.

