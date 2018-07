Sétimo dia de buscas por turista desaparecida termina sem êxito no AM

Equipe do Corpo de Bombeiros realiza buscas na Cachoeira de Santuário | Foto: Divulgação

Presidente Figueiredo – O sétimo dia de buscas pela turista, que caiu em uma cachoeira de Presidente Figueiredo, terminou sem êxito. Este domingo (15) marca uma semana desde o desaparecimento da fluminense Michelle Costa, de 22 anos, que despencou de uma queda de 12 metros, no momento em que tentava fazer uma selfie na cachoeira de Santuário.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas serão retomadas na manhã desta segunda-feira (16). A família da turista está em Presidente Figueiredo acompanhando o trabalho de buscas dos bombeiros.



Ainda conforme informações da corporação, as buscas só serão encerradas definitivamente quando forem descartadas todas as possibilidades de encontrar o corpo da vítima.

Entenda o caso

Uma jovem de 22 anos caiu de uma cachoeira de aproximadamente 12 metros de altura enquanto tentava tirar uma selfie. O fato aconteceu no domingo (8), no município de Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus). A jovem é natural do Rio de Janeiro e estava na cidade a passeio.

O Corpo dos Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para o resgate da moça às 16h do último domingo, porém estima que o acidente tenha acontecido na manhã do mesmo dia.

Equipes de mergulho estão procurando a moça na cachoeira do Santuário, no quilômetro 12 da rodovia estadual AM-240 (Estrada de Balbina). Segundo o sargento Denis Ferreira, os bombeiros acreditam que a moça esteja morta.

