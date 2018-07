Bairros em Manaus recebem ações de vacinação contra sarampo

Manaus- Nesta segunda-feira (16), os bairros Jorge Teixeira, na zona Leste, Cidade Nova e Novo Aleixo, na zona Norte, receberão ações de vacinação da Prefeitura de Manaus para conter o avanço do sarampo na cidade.

O Prefeito Arthur Neto participará da ação no bairro Jorge Teixeira, a partir das 15h. O ponto de partida será a sede do Distrito de Saúde Leste (Disa Leste), localizado na rua Rosas.

O trabalho será realizado das 15h às 20h, inclusive nos finais de semana. Simultaneamente, ocorrerão ações de intensificação da vacina nas áreas urbana e rural.

Locais são prioritários

Os três bairros foram definidos como prioritários com base nos critérios de notificações e/ou confirmações de casos da doença. Assim como comunidades do Ramal do Pau Rosa, na BR-174, Distrito Rural, onde também serão realizadas varreduras.

Durante seis semanas, aproximadamente, 900 profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), divididos em equipes, estarão nas ruas para operacionalizar um plano de ação que tem como meta interromper a circulação do vírus causador da doença na capital.

*Com informações da Assessoria de Imprensa.

