Delegada em Manaus aponta gravidade de falsas denúncias

Manaus - Ser processado é uma situação quase sempre delicada e que requer uma série de entendimentos específicos que geram inúmeras dúvidas. Além da dor de cabeça de contratar advogados e enfrentar a presença em ambiente policial ou judicial acaba causando desconforto a muitos cidadãos, assim como diversas doenças. Mas afinal, é possível uma pessoa ser processada por conta de mentiras em depoimentos de terceiros? Será que um indivíduo pode ser processado sem contar sua versão do fato à polícia?

Para responder aos questionamentos, a reportagem conversou com a titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), delegada Débora Mafra. Segundo ela, em casos nos quais a Lei Maria da Penha é aplicada existe a possibilidade de que a pessoa seja indiciada sem ser ouvida, uma vez que existe indiciamento direto e indireto.

“Quando a vítima faz Boletim de Ocorrência na delegacia, procuramos esse agressor citado por meio de uma notificação. Caso essa pessoa não seja encontrada, tentamos contato por telefone e numa terceira tentativa entramos com uma ordem de serviço, que é quando os investigadores vão até os possíveis locais onde o envolvido possa ser encontrado. Posteriormente, se ele for ouvido, entra no processo por indiciamento direto, se não, entra indiretamente de qualquer maneira”, esclareceu a delegada.

Com as dúvidas descritas, recentemente um educador, de 38 anos, procurou a reportagem do EM TEMPO alegando ter sido envolvido em um processo da Lei Maria da Penha, sem, segundo ele, nunca ter agredido a sua ex-companheira.

“Me senti a pior pessoa do mundo. Para ter uma ideia, tive de comparecer a palestras da Lei Maria da Penha, onde todas as atendentes eram mulheres que me viam com um olhar descontente, me deixando em uma situação totalmente constrangedora. E tudo isso sem eu nunca ter tocado na minha ex-companheira. Ainda fui prejudicado de fazer a minha pós-graduação em um local, por ser perto do trabalho dela e eu ter de ficar 300 metros de distância. Eu acho isso um absurdo, porque estou sofrendo tudo isso injustamente”, disse.

Ainda de acordo com o educador, um dos sentimentos que norteia seu dia a dia é o de que ele possa perder o contato com a filha do casal, uma criança de apenas 2 anos e que mora com ele.

“A minha ex-companheira já invadiu a minha casa para tentar levar a nossa filha, e eu tenho medo dela sumir com a menina por maldade. Além disso, ela trabalha e quer deixar a criança com familiares do atual companheiro dela, pessoas que eu, enquanto pai da menina, não conheço”, explicou.

De acordo com o educador, em um dos depoimentos da ex-companheira à polícia, a mulher diz ter sido gravemente agredida, quando entrou na sua casa, mas um vídeo e um áudio, gravados por ele na ocasião, aos quais a reportagem teve acesso, mostram o contrário. Ela agarra e aperta a filha com força e grita descontroladamente, quando ela diz que vai levar a criança dali de qualquer jeito e ele tenta impedir, além de se recusar a sair da casa quando solicitada.

Mediante essas situações, o psicólogo Robson Soares explica que responder a um processo faz com que diversas doenças sejam adquiridas, desde crises de estresse, a ansiedade.

“Estresse é uma palavra americana que significa movimento. No nosso cotidiano temos dois tipos de estresse, o bom e o ruim. O estresse bom te motiva a correr atrás de alguma coisa. Já o estresse ruim é quando você se sente prejudicado e não consegue separar um momento de relaxar e o momento de viver, e esse ambiente de processo acarreta isso, se você não se controlar. É muito importante colocar uma situação de prazer para requalificá-lo, seja uma corrida, uma aula de dança, uma aula de culinária”, explicou.

Embora os processos do educador estejam sob sigilo, a delegada Débora Mafra lembra que, caso os depoimentos mentirosos da suposta vítima sejam confirmados, ela pode acabar respondendo criminalmente por denunciação caluniosa, como descrito no Código Penal.

“Dar causa a instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente, com pena de reclusão, de 2 a 8 anos, e multa”, diz o documento do Código Penal.

