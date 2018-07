Neblina em Manaus afeta voos no aeroporto Eduardo Gomes, diz Infraero

Manaus - Manaus amanheceu parcialmente encoberta por neblina, na manhã desta sexta-feira (13). Em algumas zonas da cidade, como na Oeste e na Centro-Oeste, o clima trouxe baixa visibilidade para a população.

O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, no Tarumã, Zona Oeste, está aberto para pousos e decolagens, porém operando apenas por instrumentos, conforme divulgado pela assessoria da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

A neblina encobriu vários pontos da capital amazonense | Foto: Josemar Antunes

De acordo com o órgão, até às 7h45 da manhã três voos foram cancelados, sendo uma decolagem com destino a Brasília e dois pousos de aeronaves, uma vindo de Rio Branco, no Acre, e outra de Belém, no Pará.

Ainda segundo a assessoria da Infraero, o mau tempo afeta as atividades do aeroporto de Manaus desde as 3h25 da manhã. Ainda não há previsão para normalização das atividades sem o uso de instrumentos.

