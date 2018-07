Turista que caiu em cachoeira da Amazônia permanece desaparecida

Presidente Figueiredo - O terceiro dia de buscas pela turista carioca Michelle Moreno, que caiu em uma fenda da Cachoeira do Santuário, no quilômetro 12 da AM-240, terminou sem sucesso no fim da tarde desta terça-feira (10).

A mulher caiu na cachoeira ao tentar fazer uma selfie, na manhã do último domingo (8), em cima de uma pedra escorregadia. A turista carioca foi arrastada pela correnteza e caiu na fenda. As buscas pela mulher serão retomadas nesta quarta-feira (11).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), havia indícios de que o corpo estava preso próximo de onde ocorreu a queda. Primeiramente, as equipes tentaram acessar o local indicado, por meio de rapel em uma descida vertical na fenda.

As equipes tentariam mergulhar nas cavernas submersas para verificar se o corpo está preso. Porém, devido às chuvas que caíram durante a noite de segunda (9), o volume das águas no local aumentou significativamente, dificultando a ação dos bombeiros.

A corporação ainda desceu por duas vezes de rapel, porém não conseguiram explorar as fendas. Os bombeiros continuaram as buscas em mergulho na parte mais baixas, além de buscas superficiais em um bote, que desceu o percurso da água por aproximadamente três quilômetros.

Ainda de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as buscas foram encerradas às 18h. Nesta quarta, os bombeiros vão tentar entrar nas cavernas para verificar se o corpo está realmente preso.

*Com informações da assessoria

