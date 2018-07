Manaus Ambiental é notificada por atraso em obras de reservatórios

Manaus – A concessionária Manaus Ambiental foi notificada pela demora nas obras de dois reservatórios. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) notificou a concessionária por descumprimento do cronograma de obras nos reservatórios da comunidade Val Paraíso, na 4ª etapa do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, e no conjunto João Paulo, no bairro Nova Cidade.

A cobrança na realização das obras foi encaminhada à Manaus Ambiental nesta semana. Entre as intervenções solicitadas estão o reforço na segurança como o conserto do portão de acesso à subestação, instalação de cadeados e grades, correção de vazamento na tubulação, desobstrução do dreno da caixa de passagem, revitalização geral com remoção do mato e limpeza, além de reparos na casa de bomba que estava alagada.

Leia também: Manaus tem 429 novos casos suspeitos de sarampo

O presidente da Ageman, Fábio Alho, explica que, se a empresa não atender às recomendações da regulação municipal, a concessionária poderá ser advertida, conforme prevê o contrato de concessão firmado com a Prefeitura de Manaus.

“São obras de urbanização e que garantem a segurança desses complexos e que, caso não sejam realizadas com brevidade, poderão ocasionar a falta d´água para os moradores dessas localidades, por isso estamos novamente cobrando uma posição da empresa que, caso não atenda, poderá imediatamente ser advertida”, afirmou Fábio Alho.

Resposta Manaus Ambiental

A concessionária Manaus Ambiental informou que assim que tomou conhecimento das recomendações da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) adotou as medidas necessárias para o pleno atendimento do serviço nas localidades citadas.

A empresa também enfatizou que preza pela transparência e diálogo, estando à disposição dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como dos órgãos fiscalizadores, imprensa e lideranças comunitárias.

*Com informações da assessoria



Leia mais:

Atenção: novos ônibus deixam de trafegar no 'Centrão' de Manaus

Após irregularidades MPC pede suspensão de concurso da Seduc