Amazonas cai 5 posições e só aparece após a 100ª posição na lista das melhores notas do Enem 2015

As médias por escola do Exame Nacional do Ensino Médio de 2015 foram divulgadas nesta terça-feira (4) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A instituição melhor colocada representando o Amazonas é da rede privada e aparece após as cem primeiras posições, configurando o 104º lugar. Representando o ensino público do estado, a primeira escola que aparece na lista está na posição 2.763ª. No total, o Enem mostra a média de 14.998 escolas de todo o Brasil.

Para compor uma lista das médias de dez escolas amazonenses, é preciso ‘caminhar’ da 104ª colocação à 2763ª. No rol das instituições do estado, oito são colégios privados, uma de jurisdição federal e uma do ensino público.

Na lista do Amazonas, o primeiro lugar ficou com o colégio particular Idaam (104ª posição no Enem). A diretora de ensino médio da instituição, Ludmila Gonçalves, destaca que a organização e a dedicação de alunos e professores foram fundamentais.

“Nós trabalhamos com horários diferenciados em alguns dias, quando temos aulas de reforço de várias disciplinas. O aluno acaba aprendendo a entrar no ritmo de estudo e a se organizar para desenvolver todas as atividades”, explicou.

Encerrando a lista das 10 ‘melhores’ do estado, está a Escola Estadual de Tempo Integral Marcantonio Vilaça que, no documento divulgado pelo Enem, ficou na 2.763ª posição.

A assessoria da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informou à equipe do portal EM TEMPO que, durante toda esta terça, o titular do órgão, Algemiro Ferreira Lima, não poderia falar sobre o assunto porque estava em uma reunião na sede do governo. Outro representante que poderia comentar o assunto, ainda segundo a assessoria, estava incomunicável por estar a bordo de um voo para Brasília. A assessoria também informou que a equipe da secretaria ainda estava trabalhando nos números divulgados pelo Inep e que, apenas na quarta-feira (5), poderia se pronunciar sobre as médias do estado.

No Enem de 2014, a escola amazonense mais bem colocada foi o Laviniense, da rede privada de ensino, que ocupou o 99º lugar. Na ocasião, ao puxar as dez primeiras instituições do Amazonas da lista do Enem, não tinha nenhuma representante do ensino público.

As dez escolas mais bem colocadas do Amazonas em 2015

1º Colégio Idaam – Particular (104º lugar);

2º Laviniense – Particular (166º lugar);

3º Lato Sensu – Particular (228º lugar);

4º Fundação Nokia – Particular (323 º lugar);

5º Latu Sensu II – Particular (347º lugar);

6º Adalberto Vale – Particular (1.014º lugar);

7º Colégio Militar do Amazonas (CMM) – Federal (1.025º lugar);

8º Palas Atenas – Particular (1.603º lugar);

9º Idaam – Particular (2.540º lugar);

10º Escola Estadual de Tempo Integral Marcantonio Vilaça – Pública (2763º lugar)

Por Manoela Moura