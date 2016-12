Amazonas atrai novos investimentos industriais

A aprovação de 27 projetos industriais avaliados em R$ 1,19 bilhão, que vão gerar 811 postos de trabalho em até três anos para o Amazonas é uma prova de que o Estado não chegou ao fundo do poço.

A avaliação é do titular da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), Afonso Lobo, e foi feita ontem (15), durante a última reunião do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas (Codam), em 2016.

Na ocasião, foram aprovados projetos para a produção de resíduo de papel reciclável, madeira beneficiada, terminais portuários e biodiesel. O conselho fecha o ano com 207 projetos industriais, que somaram investimentos de R$ 8,75 bilhões e 8.950 postos de trabalho estimados para o período de três anos. Em 2015, o Codam havia aprovado 155 projetos industriais com recursos de R$ 4,7 bilhões e 6.319 vagas no mercado de trabalho.

Mesmo com os números positivos, a arrecadação do Estado, principalmente de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), ainda é preocupante.

“O grande problema do Brasil tem sido o desemprego e a crise política, que impedem uma recuperação. Graças aos esforços do governo estadual, fechamos 2016 em um cenário estável, mas ainda não chegamos ao fundo do poço, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Se essa situação se perpetuar em 2017, teremos graves problemas. Nossa esperança é que isso não ocorra”, alertou Afonso Lobo.

O secretário destacou que o Amazonas, diferente dos três dos maiores Estados da Federação que declararam situação de calamidade financeira, tem conseguido atingir suas metas de responsabilidade fiscal, mas continua em queda na arrecadação, há sete trimestres seguidos.

“Estamos em um ciclo vicioso, que começa no desemprego paralelamente à falta de confiança de investidores gerada a partir da instabilidade política, que acarreta na falta de mão de obra. As indústrias produzem menos, as pessoas compram menos e o Estado arrecada menos”, disse.

O titular da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento e Ciência, Tecnologia e Inovação (Seplancti-AM), Thomaz Nogueira, destacou que já existe um retorno da confiança dos investidores.

“Tivemos um ano muito difícil, tivemos que enfrentar uma crise que todo brasileiro conhece, mas fechamos o ano com 207 projetos aprovados no Codam e R$ 8 bilhões de investimentos. Em ano de crise isso é positivo. Os efeitos desses projetos não serão imediatos, mas o crescimento constante mostra a confiança do investidor no modelo Zona Franca de Manaus (ZFM), isso que é importante”, avaliou.

Nogueira afirmou que esses investimentos são uma aposta a longo prazo. “Nenhuma crise dura para sempre. As empresas sabem que esse momento difícil será superado e planejam suas atividades para os próximos anos é aí que o polo industrial do Estado se mostra como uma boa opção, porque além da segurança jurídica, o Polo Industrial de Manaus (PIM) tem tecnologia e mão de obra capacitada”, finalizou.

Joandres Xavier

Jornal EM TEMPO