Amazonas adere ao programa federal ‘Crack: é possível vencer’; lançamento em Manaus

O programa federal ‘Crack: é possível vencer’ foi lançado nesta terça-feira (4) em Manaus por meio da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O lançamento e a apresentação dos equipamentos e veículos do programa aconteceram no estacionamento do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste d a cidade.

Conforme o secretário de segurança pública, Sérgio Fontes, o Amazonas não possui registro de apreensões de crack, porém, a adesão do Estado ao programa tem como finalidade o combate às drogas em geral.

“O projeto piloto começará a ser desenvolvido no bairro de Jorge Teixeira, um dos bairros da zona Leste com grande registro de ocorrências com drogas e violência em geral, e depois poderá ser utilizado em outros locais como ferramenta para diminuir os índices de uso e tráfico de drogas, bem como prevenir a violência decorrente da problemática”, explicou o secretário.

O programa contempla um conjunto de ações que tem o objetivo de aumentar a oferta de tratamento de saúde e atenção aos usuários de drogas, enfrentar o tráfico e as organizações criminosas e ampliar atividades de prevenção. As ações tiveram início no dia 19 de setembro no bairro Jorge Teixeira.

As atividades estão estruturadas em três eixos: ‘autoridade, prevenção e cuidado’. O primeiro inclui a integração de inteligência e cooperação entre as polícias e a realização de policiamento ostensivo e operações. O eixo ‘prevenção’ abrange palestras nas escolas, nas comunidades e comunicação com a população. Já o eixo ‘cuidado’ prevê a ampliação e qualificação da rede de atenção à saúde voltada aos usuários.

Para a aplicação específica do programa, a SSP-AM recebeu alguns equipamentos dentre eles: dois veículos, duas motocicletas com capacete, e armas não letais.

Além disso, o programa dispõe de um ônibus equipado com monitores e receptores de sinais ligados a 20 câmeras do sistema de vídeo monitoramento, que já estão instaladas em pontos estratégicos do Jorge Teixeira. Agentes do Sistema de Segurança estadual receberam capacitação para atuarem no monitoramento das informações e ocorrências.

Em Manaus, o programa envolverá, além da SSP-AM, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino (Seduc) e Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), além de outros órgãos parceiros que receberam capacitação e atuarão de forma integrada. O projeto não tem previsão de encerramento.

Com informações da assessoria