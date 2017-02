Amazon Talent 7 é neste sábado em Manaus

A 7ª edição do Amazon Talent acontece neste sábado (04), a partir das 20h, no ginásio da Ulbra, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. Segundo o presidente da organização, Sammy Dias, serão 12 combates na noite, incluindo a disputa do cinturão do peso pena entre o campeão Elves Brenner (JMT/Melvin Revilla) e o desafiante Samuel “Caveira” Silva (SD System/Checkmat).

Como é tradição, o evento abre espaço para as promessas do MMA da região norte. Uma delas é o peso pena Lucas “Talent” Almeida, 17, atleta da SD System/Checkmat. O jovem é dono de uma técnica invejável e vem de duas vitórias seguidas, sendo a primeira sobre Júnior Bidida (Cristiano Mascarenhas MMA) por finalização em “mata leão” no segundo round do It’s Time Combat 6 e a segunda sobre Lucas Miranda (X-Union/Sonic) por nocaute técnico no primeiro round do Amazon Talent 6.

“Espero muito poder mostrar que estou evoluindo e me tornando cada vez mais capacitado para viver do esporte, que é o meu maior sonho. Se Deus permitir, pretendo sair com mais uma vitória”, comentou Lucas Talent, que é praticante de muay thai e faixa branca de jiu-jítsu.

O adversário de Lucas será Yago Cândido, 21, representante da equipe Cavalcante Fight Team. O atleta tem um currículo com três lutas, sendo uma vitória e duas derrotas.

“Espero que a gente faça uma boa luta e que vença o mais preparado”, disse Yago, que é faixa roxa de luta livre.

Ingresso

Os bilhetes para o Amazon Talent 7 custam R$ 25 (arquibancada), R$ 40 (cadeira VIP) e R$ 200 (mesa). Podem ser comprados nas academias dos atletas envolvidos no card e também por meio dos telefones: (92) 98262-2820 e (92) 99154-1158.

Com informações da assessoria