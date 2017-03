Amazon Best e bumbás farão shows de ritmos em Parintins

Movimentar a cena cultural de Parintins e gerar renda aos bois. Com esse objetivo a Amazon Best e os bumbás Caprichoso e Garantido firmaram parceria e acabam de anunciar dois shows antes do Festival Folclórico de Parintins.

O primeiro será no dia 29 de abril, na Cidade Garantido, onde o cantor Belo fará show com participação especial da Batucada. E o segundo será dia 10 de junho, no curral do Caprichoso, onde Mr. Catra faz show com a Marujada de Guerra e direito a desafio de ritmos de toada e funk.

“A proposta é criar um calendário de eventos e mostrar a versatilidade das toadas, que é o ritmo de Parintins. Além disso, esses shows movimentam o turismo e a economia local, o que é nosso papel principal”, explica o diretor-executivo da Amazon Best, Valdo Garcia.

A ideia de colocar o pagode e o funk junto com os tambores dos bumbás é diversificar, promovendo a troca de experiências. E, ao mesmo tempo, alcançar diferentes públicos com a variedade de estilos musicais. Os demais detalhes dos eventos estão em fase de fechamento e serão anunciados posteriormente.

Com informações da assessoria