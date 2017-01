Amazon Best assume venda de ingressos para Festival de Parintins e traz novidades

A Amazon Best Editora e Eventos, de Manaus, assinou nesta sexta (20) o contrato de prestação de serviços para a venda dos ingressos do Festival de Parintins. O contrato é válido para os anos de 2017 a 2021.

A contratação da Amazon Best pelos bumbás Caprichoso e Garantido marca uma nova fase na história do Festival de Parintins. A partir deste ano, os sócios dos dois bumbás terão 10 dias para a compra prévia dos ingressos, de 1º a 10 de fevereiro.

Outra novidade é a venda de ingressos por noite de espetáculo e passaportes para duas e três noites. O 52º Festival Folclórico de Parintins acontece nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho.

Uma cota de ingressos será ainda destinada às operadoras de turismo de todo o Brasil, para a venda de pacotes turísticos, ampliando o alcance do Festival e aumentando a oferta de opções para os turistas. Será mantida a venda on line em site de venda de ingressos.

As vendas para o público serão abertas no dia 15 de fevereiro em Parintins e também na agência Turispar (Endereço Parintins: rua Vieira Júnior, 754, fone: 92 – 3533-3400), e em Manaus, na sede da Amazon Best (rua Nova Prata, 95, Nossa Senhora das Graças, fone: 92 – 3085-7104)

Os preços dos ingressos serão divulgados nas mídias oficiais dos bois e da Amazon Best até o dia 31 de janeiro.

Com informações da assessoria