Amantes do forró e do rock têm opções de lazer garantidas neste final de semana, em Manaus

O público que curte música não vai ter do que se queixar neste fim de semana, especialmente quem curte os gêneros forró e rock. A agenda está repleta de opções, confira.

A sexta-feira (9) reserva uma homenagem à banda Aviões do Forró. Os amantes do gênero podem conferir a festa na casa noturna Arena Pub, a partir das 22h.

A banda amazonense Gang do Forró irá comandar a homenagem que ainda contará com shows de Xote com Pimenta e Balanço da Sanfona. No intervalo entre as bandas, um dj continuará animando o público.

“Eles [a banda Aviões do Forró] nos influenciaram bastante, pois as músicas da banda são clássicas, dançantes e do jeito que o forrozeiro gosta”, afirma o vocalista, Claudinho Dias.

A Arena Pub está localizada na entrada do Shopping Arena Mall, na avenida Pedro Teixeira, Zona Centro-Oeste.

Também na sexta, os adeptos do rock podem marcar presença no Jack ‘n’ Blues, localizado no Vieiralves, Zona Centro-Sul. Lá, o couvert artístico custa a partir de R$ 10,

Franc Bessa e Ramon Cacau abrem a noite com uma seleção especial com canções dos Beatles, Pink Floyd e The Doors. Hits do rock nacional dos anos 80 como Legião Urbana, Paralamas do Sucesso e Lulu Santos, também integram o setlist. Em seguida, a Overtime sobe ao palco pra tocar clássicos dos anos 70 e 80.

Já no sábado (10), outros dois shows irão acontecer no Jack para relembrar as décadas de 90 e 2000 no rock nacional e internacional. A EV5 faz o ‘esquenta’ a partir das 21h, tocando Pitty, Bon Jovi, Oasis, entre outros, em formato acústico. Logo após, a Madstone agita o local, com covers que vão de Beatles a Kings of Leon.

Com informações da assessoria