Amado Batista divulga nova música de trabalho em Manaus

Após lançar o CD e DVD, em 2016, o cantor Amado Batista apresentou, nesta segunda-feira (23), a nova música de trabalho – intitulada ‘Peão de Obra’ – durante passagem por Manaus. A ação faz parte da turnê de divulgação que começou no último dia 16 de janeiro, em Brasília e que tem previsão de encerrar no dia 17 de fevereiro, no Maranhão.

“É uma oportunidade de agradecer todo mundo e fazer com que as pessoas conheçam a nova música. A relação com os fãs durante todo esse tempo é maravilhosa. Se não fossem eles, dificilmente teria ganho 30 discos de ouro, 30 discos de diamante e um de platina”, destacou o cantor.

O álbum lançado em 2016, em comemoração aos 40 anos de carreira, contém ao todo 20 músicas, sendo 17 regravações de antigos sucessos e três inéditas – ‘Sou igualzinho a você’, lançada no ano passado com a participação de Elias Wagner; ‘A pé na estrada’ e a atual canção.

“A história de Peão de Obra é sobre a reivindicação desse trabalhador para mais valorização, principalmente das mulheres que o profissional corteja. Ele assobia para a mulher que passa e ela está nem aí para ele”, revelou, comentando trecho da música que diz ‘Eu estava lá na obra, uma gata passou, desfilando de carrão. Joguei beijos para ela, mas ela nem me olhou. Se eu fosse um engenheiro, um grã-fino com dinheiro, ela ia me ver’. Ouça:

Entre as novidades para este ano, Amado Batista conta que, em breve, será lançado um CD gravado em espanhol, em 1992.

“Naquela época, gravei no México e por uma série de contratempos não foi concluído o trabalho. Mas daqui a quatro meses, vai ser lançado o CD com mais duas músicas que vamos incluir”, explicou.

Amizade

Amiga de Amado Batista, a cantora paranaense Juliana Valiati, também veio a capital do Amazonas para lançar a música ‘Mas você foge de mim’.

Desde os seis anos de idade, Juliana mostrou os primeiros sinais para a área musical, participando de programas de TV e atuando como atriz.

“Minha música é pop romântica, mas acaba abrangendo outros gêneros também como o arrocha. A composição é minha e do meu pai e tem como tema as desilusões amorosas”, disse.

A música já possui um clipe no YouTube e, em breve, a cantora vai lançar um CD/DVD.

Manoela Moura

EM TEMPO