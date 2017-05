AM terá R$ 1 bilhão do Banco da Amazônia

O Banco da Amazônia disponibilizou um montante de R$ 1 bilhão para impulsionar negócios sustentáveis no Amazonas. O memorando que marca o acordo foi assinado na manhã desta sexta-feira (19), na sede da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) e deve beneficiar pequenas, médias e grandes empresas e até empreendedores individuais em Manaus e no interior, oferecendo capital de giro e crédito para custeio com máquinas e equipamentos por meio de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO). A área de fomento vai contar com R$ 598 milhões.

O presidente do Banco da Amazônia, Marivaldo Melo, informou que todo o FNO conta com R$ 4,6 bilhões de recurso para estar à disposição dos empreendedores que necessitam de crédito para projetos na Região Norte. São projetos com limite de crédito para a pessoa que, no momento em que fizer o cadastro no banco, já saberá qual valor terá disponível. “No Amazonas, existe a dificuldade de chegar em todos os 62 municípios que estão em uma distância geográfica grande, mas criaremos parcerias para chegar mais longe”, disse.

A rota do FNO vai priorizar projetos que estão de acordo com os programas de desenvolvimento para o Amazonas. Há cadeias produtivas que poderão receber esse recurso. O plano de aplicação para 2017 tem a meta de estruturar no Estado as cadeias produtivas, por exemplo, de grãos, mandioca e agroindústria. “São prioridades para aplicação de mais de R$ 1 bilhão do FNO no Amazonas para fazer a economia voltar a crescer e gerar emprego e renda para a população”, explicou Marivaldo.

O superintendente do Banco da Amazônia no Amazonas e Roraima, Nélio Gusmão, disse que, atrelado aos valores, a entidade tem o objetivo de dar uma celeridade maior às análises de crédito, o que considerando o momento da economia da região e do país, requer que esses recursos cheguem de forma mais rápida para impulsionar as atividades. “Esses recursos têm que chegar num momento adequado, na medida também adequada para não haver erros”, salientou.

Planejamentos

O sócio-proprietário de uma distribuidora de alimentos, Daniel Pi fez empréstimo para ampliação de infraestrutura porque o empreendimento já estava precisando aumentar o espaço físico. Entretanto, o momento era recessivo e a maioria dos bancos se fecham para empréstimos. “Foi uma oportunidade única, há algumas burocracias, mas na conta final vale a pena”, relata. No começo do mês de março deste ano, o Banco da Amazônia assinou protocolo de intenções com o governo do Amazonas para aplicação de mais de R$ 1 bilhão para impulsionar negócios sustentáveis no Estado. Os recursos são oriundos do fomento e da carteira comercial.

Joandres Xavier

EM TEMPO