AM reestrutura o serviço de defesa agropecuária

A reestruturação dos escritórios locais da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal (Adaf), órgão integrante do Sistema Sepror, nos municípios do Amazonas, é uma das ações prioritárias do governo do Amazonas dentro da ampliação da cobertura do serviço de defesa agropecuária no Estado.

Segundo o secretário de Produção Rural, Hamilton Casara, que entregou oficialmente dois escritórios reformados e ampliados nesta semana nos municípios de Apuí e Manicoré, as ações visam a melhorar o serviço sanitário e veterinário na região sul do Estado do Amazonas e em áreas em que se fazem necessários mais investimentos.

“Damos um passo importante para a reestruturação do serviço de defesa sanitária no Estado. Além de ampliar as instalações desses escritórios, estamos reforçando a estrutura de pessoal para atuar na fiscalização e orientação junto aos pecuaristas”, destacou Casara.

A reestruturação dos escritórios locais da Adaf em Apuí e Manicoré, segundo o presidente da agência, Alexandre Henrique, é estratégica. A região sul do Amazonas concentra o maior número de gado do Estado, com destaque para os municípios de Boca do Acre e Guajará, que já possuem o status livre de febre aftosa. Apuí é o segundo maior no número de rebanho do Estado. No Distrito de São Sebastião de Matupi, em Manicoré, onde foi entregue o novo escritório, está o gado com melhor distribuição do Estado.

“Vamos alavancar o serviço agropecuário daquela região, melhorando substancialmente o atendimento aos produtores e pecuaristas com uma dinâmica de aperfeiçoar o serviço veterinário de vigilância e vacinação. Com isso, ganham o Estado e os produtores, pois teremos terras, rebanhos e um serviço mais valorizado”, destacou Alexandre.

Novas instalações

Outros escritórios da Adaf nos municípios de Tabatinga, Boca do Acre, Tefé e Maués também estão sendo reestruturados e serão entregues ainda este mês. A Adaf possui 49 escritórios nos municípios do Amazonas.

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) também atua no Estado dando suporte ao trabalho de vigilância e defesa. Para o diretor-presidente do instituto, Edimar Vizolli, o trabalho realizado pelo governo do Estado junto aos municípios está dando musculatura para os produtores se fortalecerem e, em consequência, melhorar a economia no Amazonas.

“Atuamos com o serviço de extensão e dando apoio ao produtor e pecuarista e percebemos a evolução desse trabalho”, pontuou.

Uma das ações de defesa agropecuária fortalecida ao longo dos anos pelo governo é a campanha de vacinação contra a febre aftosa. A campanha ocorre em duas fases com duas etapas cada uma. A primeira fase inicia no dia 15 de março.