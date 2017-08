AM receberá 3,8 mil unidades habitacionais

São mais de 3,8 mil unidades em construção pelo programa no Estado – Divulgação

O superintendente regional da Caixa Econômica Federal no Amazonas, Mario Tonon, visitou o governador David Almeida na manhã dessa quinta-feira (1º), para tratar das intervenções feitas para destravar processos burocráticos que estavam atrasando as obras do programa Minha Casa, Minha Vida no Estado. O encontro foi na sede do governo, na Compensa, Zona Oeste.

Dessa maneira, a Caixa espera entregar, nos próximos meses, conjuntos habitacionais do Minha Casa, Minha Vida em ao menos sete municípios. O próximo deles, previsto para ser concluído em setembro e entregue em outubro, é o de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), com 667 unidades habitacionais.

Em 7 de julho, o governador participou da entrega, junto com Mário Tonon, da unidade do Careiro Castanho (a 110 quilômetros de Manaus). “Na ocasião, o governador David Almeida se colocou à disposição para ajudar naquilo que fosse possível, para que as moradias fossem entregues num menor prazo. Teremos um calendário intenso de entregas no interior”,

disse Tonon.

Ele explica que estão em estágio avançado de obras os conjuntos habitacionais do MCMV em Manacapuru, Maués Tabatinga, Iranduba, Itacoatiara, Parintins e Coari.

São mais de 3,8 mil unidades em construção no Estado pelo Minha Casa, Minha Vida faixa 1, voltado para quem tem renda familiar de até R$ 2,6 mil. Nessa faixa, as prestações ficam entre R$ 80 e R$ 230, com prazo de pagamento de 10 anos.

“Os projetos nessa faixa são praticamente todos subsidiados, porque alcançam pessoas de baixa renda”, disse Tonon, ao falar da importância da gestão do governador junto a instituições como a Amazonas Energia e Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), que contribuíram com a agilização dos empreendimentos no interior.

Com informações da assessoria

