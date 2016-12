AM recebe estrutura de levantamento de peso das Olimpíadas para treinamento de atletas

O Amazonas vai receber as estruturas do levantamento de peso utilizadas durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Atletas locais comemoram a “aquisição” e afirmam que com os equipamentos da modalidade o Estado tem tudo para evoluir e ganhar mais competidores.

Um grande legado dos Jogos Olímpicos da Rio 2016 será herdado pelos atletas amazonenses de levantamento de peso olímpico. A Federação Amazonense de Levantamento de Peso Olímpico (Falpo) solicitou à Confederação Brasileira de Levantamento de Peso (CBLP) e ao Ministério dos Esportes, a reutilização dos materiais utilizados por atletas de renome internacional durante as olimpíadas, e o pedido foi acatado. A Força Aérea Brasileira (FAB) está avaliando como será a logística para transportar o material, que está avaliado em 1 milhão de reais, da capital fluminense para Manaus.

Entre os equipamentos que chegarão ao Estado, estão a plataformas de competição e treinamento, barras olímpicas e pesos olímpicos, tablados, suportes e álteres. “O material é de primeira, produzido na China, EUA, Alemanha e Romênia, é emborrachado e caríssimo”, explica Francisco Ventilari, presidente da Falpo.

“Uma programação está sendo feita especifica pela força aérea, talvez os materiais venham em um avião búfalo, pois trata-se de um peso de duas toneladas. Pelos que nos passaram esse material deverá chegar na segunda quinzena de dezembro. Depende de alguns trâmites e da liberação da mercadoria”, informou Ventilari.

Foi decretado o benefício aos levantadores de peso do Amazonas após um sério trabalho organizado pela federação local e viagens feitas pelo presidente da entidade à sede da CBLP, em Belo Horizonte (MG).

Segundo a entidade, a apropriação destes equipamentos beneficiará 42 atletas de nível de competição filiados a Falpo. O benefício é visto por atletas como uma grande chance de alavancar o esporte em Manaus.

“Me sinto entre os melhores do país, pois estaremos no patamar para preparação aos campeonatos internacionais na qual esse é o nosso foco. Teremos mais foco e privacidade para nossos treinamentos. Treino hoje duas horas, acredito que poderei treinar até quatro ou cinco horas com estes equipamentos novos. A estrutura nos oferecerá condições de trabalhos profissionais na modalidade”, disse a campeã amazonense e campeã brasileira 2016, Malu Murielly.

Ela não esconde a vontade de competir no território baré próximo aos familiares, amigos e parentes. “As chances de disputar um brasileiro, torneio sul-americano ou pan-americano em casa aumentaram agora”, reforçou.

Modalidade ganha espaço

Depois de Rio de Janeiro e Minas Gerais, o Amazonas é hoje considerado a terceira maior força do levantamento de peso no Brasil. Para a utilização dos equipamentos a Secretaria de Esportes e Juventude e Lazer (Sejel) construirá uma estrutura na Vila Olímpica para receber os materiais doados pela Confederação. Conforme a assessoria da pasta, o projeto básico está sendo confeccionado pelo setor de engenharia, assim como o orçamento da obra.

Enquanto os trabalhos não iniciam no local, desde já, os retornos já são bem avaliados pela Federação. “Poderemos fazer um treinamento com quantidade maior de atletas, não vai mais haver necessidade de revezar os treinamentos por turno, pois atletas mais jovens que carregam menos peso necessitam trocar os altereis e pesos. Muitas vezes os treinos atrasam, agora os trabalhos poderão ocorrer com mais eficácia e assim liberando mais tempo para descanso e outras atividades. Isso facilitará as condições dos nossos competidores”, explicou Ventilari.

Parceria

Ainda segundo Ventilari, a ideia é chegar até as crianças amazonenses e habitantes do interior do Estado. Ele diz, que em princípio, a entidade busca fechar parcerias com prefeituras de municípios que estão inclusos na Região Metropolitana de Manaus.

“Vamos chegar até representantes de Rio Preto da Eva, Iranduba e Presidente Figueiredo, pois sabemos que tem competidores dessas cidades que vêm brigar por espaço entre atletas da capital”, disse.

LPO para crianças

Em visto que o Amazonas ficou em terceiro colocado no Campeonato Brasileiro 2016, para adultos pesos pesados por equipes, atrás somente de Minas Gerais e São Paulo, a federação local visa o futuro do esporte no Amazonas. Ventilari afirma que a ideia é plantar novos sonhos na modalidade, implantando atividades com bastãozinho a crianças de 10, 11 e 12 anos de idade.

“Somos a terra do futebol, vôlei e agora MMA. Quem sabe não podemos nos destacar no levantamento de peso, para isso começaremos pelas crianças, enfim surgir no cenário mundial, assim como Rússia, Romênia, China e Irã”, vislumbrou.

Ele explica aos interessados no esporte como funciona a adaptação infantil as rotinas de treinamentos. “Tudo começa com uma lúdica maneira de aprendizado. Reunimos nossas crianças sem o peso, somente com barrinhas específicas para elas. O envolvimento começa como uma brincadeira, pois sabemos dessa responsabilidade. Eles não podem carregar pesos, o levantamento de peso é segundo esporte mais difícil de todos olímpicos, pois necessita de arranque e arremesso”, explicou.

João Paulo Oliveira

Jornal EM TEMPO