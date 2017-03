AM joga 21 mil toneladas de pescado no lixo por ano

Um problema histórico da nossa região e de todo país, que é o desperdício de pescado, pode estar próximo do fim, quando a produção excedente começar a ser comprada pelo governo Federal para distribuição grátis às famílias carentes já em 2017.

A cada safra, em um ano, o Amazonas chega a perder pelo menos 21 mil toneladas do produto e, no Brasil inteiro, que tem uma produção maior, o desperdício chega a 50 mil toneladas.

No último dia 27 de fevereiro, a Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA) divulgou o fechamento de um acordo de cooperação junto a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para reduzir o desperdício de pescado em todo pais, sendo o Amazonas o primeiro Estado a começar a operar a nova medida, que vai destinar todo ano, parte da produção ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

O presidente da CNPA, que já chefiou a classe no Amazonas, Walzenir Falcão, informou que esse problema acontece porque todo ano, na época da alta safra, que se inicia no mês de maio e pode chegar até setembro, os pescadores acabam produzindo acima da demanda do mercado consumidor e, por falta de estrutura para armazenagem reguladora, acabam não vendendo toda a produção, que acaba parando no lixo ou na própria natureza.

Walzenir contou que o Amazonas, em um dos melhores anos, chegou a produzir 200 mil toneladas de peixe, sendo que desse quantitativo o desperdício alcançou 20% do total, quase 40 mil toneladas. Atualmente, em média, a produção estimada do Estado gira em torno de 140 mil toneladas, com um desperdício de 15% desse total por ano. Somando toda a produção nacional, os números chegam em média a 500 mil toneladas de pescados.

Com esse desperdício de pescado, a Confederação Nacional dos Pescadores buscou a viabilidade de o governo federal comprar esse pescado excedente, sem precisar de licitações burocráticas, através do Programa de Segurança Alimentar do Ministério do Desenvolvimento Sustentável e Agrário (MDS).

O conselho gestor da Conab estipulou um valor de R$ 8 mil que o pescador será beneficiado para destinar o pescado excedente ao PAA, durante esse período que está ocorrendo a grande safra.

Como primeiro Estado que iirá iniciar as vendas, as entidades pesqueiras do Amazonas já convidaram o governo federal para visitar as instalações, que já estão passando por reformas para atender as exigências sanitárias, o que deve acontecer nos demais Estados. “Esse peixe todo vai passar por inspeção, para que chegue com qualidade na mesa de quem vai consumir”, informa Walzenir.

As vendas já serão iniciadas na safra a partir de maio deste ano, porém os recursos ainda não foram liberados para o Amazonas. Depois de comprados, os peixes serão distribuídos nas entidades filantrópicas credenciadas na Conab, depois repassados para as famílias carentes.

Joandres Xavier

EM TEMPO