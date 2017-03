AM é um dos três estados brasileiros com saldo positivo nas contas da Previdência

O Amazonas é um dos três únicos estados brasileiros com saldo positivo nas contas da Previdência dos servidores, em um momento que o país inteiro discute benefícios e malefícios da proposta de reforma no setor. O Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas (Amazonprev) divulgou que o Estado, diferente dos demais, conta com um superávit de R$ 314 milhões, de acordo com a avaliação atuarial do exercício de 2017 realizada nesta quarta (22) e quinta-feira (23).

O diretor presidente da Fundação Amazonprev, Márcio Meirelles, informou que a situação do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), no Amazonas, é positivo. O Estado é um dos sete estados brasileiros que possui contas positivas e, assim, emitentes do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP).

“Entre os sete, apenas três atendem administrativamente todos os 36 requisitos para ser expedido este documento, são eles: Amazonas, Rondônia e Mato Grosso do Sul. Essa informação que se traduz na condição superavitária do Amazonas”, afirmou.

Meireles disse também que o patrimônio total da Previdência do Amazonas atualmente reúne um valor de R$ 3,2 bilhões, distribuído em imóveis, investimentos e outros tipos de bens. O diretor presidente avaliou que a situação é satisfatória e esse saldo positivo permite que o Estado aguarde o que será votado no Congresso Nacional. “Temos uma situação extremamente confortável”, reforçou.

Amazonprev

De acordo com dados da Amazonprev, o Estado mantém atualmente 90.648 pessoas cadastradas no banco de dados da Previdência. Elas são divididas em dois fundos distintos, o primeiro é o Fundo Financeiro (FFIN), para servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003, onde o governo estadual contribui com 22% da arrecadação e os servidores com 11%. Este fundo não forma reserva financeira para despesas futuras e não recebe novos cadastros. Ele deve acabar de acordo com a mortalidade natural de seus componentes.

O segundo é o Fundo Previdenciário (FPREV), administrado pela Amazonprev, formado por servidores que entraram no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004, onde o governo contribuiu com 13%, e a outra parte da arrecadação parte de alugueis de imóveis da instituição. O FFIN conta com 26.887 cadastros ativos, 24.541 inativos e 6.313 pensionistas, totalizando 57.741 pessoas. O FPREV conta com 32.477 cadastros ativos, 195 inativos e 232 pensionistas.

Reforma da Previdência

O presidente do Conselho Administrativo da Amazonprev, Dr. Wander Araújo, ressaltou a decisão que o governo estadual tomou de adiar qualquer alteração na questão previdenciária aguardando a decisão que vem de Brasília. A medida foi classificada por ele como “sábia”.

Segundo Araújo, o estado do Amazonas se antecipou bastante aos problemas atuais da Previdência no país quando segregou as massas ainda em 2003 e vem fazendo um trabalho diferenciado nesse setor. “A gente precisa realmente aguardar a decisão da reforma para saber se vai afetar a Previdência do estado”, argumentou.

Nesse caso, Márcio Meireles também explicou que outros estados que têm problemas seríssimos em sua administração, como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, precisam que a reforma da Previdência seja adiantada. Esses estados precisam dessa medida porque o que conseguirem obter de arrecadação vai ajudar na contabilidade pública, diferente do caso do Amazonas, que foi preparada ao longo dos governos.

“Todos os governadores tiveram a consciência e responsabilidade em fortalecer a fundação Amazonprev”, finalizou.

Joandres Xavier

EM TEMPO