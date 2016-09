Alvorada recebe Serafim e Cristiane na caminhada do 40

A manhã ensolarada deste sábado, 10 de setembro, motivou mais uma caminhada do 40 e movimentou a Avenida J, no bairro Alvorada 2, zona oeste de Manaus. Serafim Correa e Cristiane Balieiro percorreram toda a extensão da rua e conversaram com lojistas e moradores. ” O bairro do Alvorada abraçou nossa candidatura. Eu e Serafim fomos abraçados por todos que confirmaram o desejo de renovação. Destaco também o trabalho em equipe dos candidatos a vereador e militantes. Nossa vitória virá desse trabalho em equipe”, disse Cristiane.

A caminhada foi organizada pelos candidatos a vereador Lero Lero, Roberto Carlos, James Figueiredo e Mestre Clodoaldo.

Serafim Corrêa agradeceu a receptividade e o carinho do povo do Alvorada. ” Esse é um dos bairros mais tradicionais de Manaus e mesmo assim precisa de atenção. Ouvimos relatos de problemas no transporte coletivo e na segurança. Há um clamor também pela recuperação das escolas. Na prefeitura daremos atenção aos pedidos avaliando caso a caso. No mais é realmente agradecer a festa que fizeram com a nossa chegada e durante a caminhada. Vamos à vitória”, falou Sarafa.

Com informações da assessoria