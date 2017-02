Alvorada ganha novo espaço de esporte e lazer

Após 20 anos de espera, a área conhecida como ‘Buracão do Alvorada’ ganhou um espaço voltado ao esporte, lazer e bem-estar social: o campo de areia Anízio Rodrigues de Oliveira, inaugurado na noite desta sexta-feira (10), pelo prefeito Arthur Virgílio Neto.

O campo está localizado no final da rua 13, no bairro Alvorada 3, zona Centro-Oeste, e é resultado de uma emenda parlamentar proposta pelo ex-vereador Joãozinho Miranda. Além da área destinada aos praticantes de futebol de 1.085 metros quadrados, a obra também conta com três banheiros e um espaço dedicado às crianças com playground montado com carrossel, gangorra e balanço, além de arquibancada.

A obra, avaliada em R$579.772,74, além de contemplar o lado socioesportivo com a construção da área de lazer, também levou à comunidade a pavimentação das ruas adjacentes, que receberam sarjetas, calçadas e iluminação a LED. Obras para contenção com rip-rap também foram executadas no local.

“Aqui foi uma obra completa realizada com recursos da Prefeitura de Manaus, mas com indicação de emenda parlamentar. Temos aqui este campo magnífico onde fizemos uma bom trabalho de contenção de barranco, que acabou virando uma belíssima arquibancada”, disse o prefeito, destacando também os serviços de drenagem na região.

Arthur lembrou que a cidade de Manaus passa por um momento delicado em relação à segurança pública e que inaugurar grandes espaços voltados ao lazer da população é uma forma de colaborar com a segurança das pessoas.

“Com obras como essa mostramos a presença do poder público e dessa forma fazemos aquilo que está ao nosso alcance. A convivência de pessoas decentes em um espaço esportivo e de lazer como este, iluminado a LED, afugenta o ladrão”, enfatizou Arthur.

O espaço, batizado de Anízio Rodrigues de Oliveira, é uma homenagem a um ilustre morador do bairro Alvorada, que durante décadas sempre lutou por melhorias na localidade.

“Essa é uma grande homenagem ao meu pai. É muito bom saber que ele foi querido por todos, deixou grandes amigos e que está sendo lembrado não só no coração, mas na memória de todos”, disse Meirilane de Oliveira, filha do homenageado.

Para o propositor da emenda parlamentar, a obra traz mais dignidade à comunidade. “Agora as famílias vão poder se integrar nesse espaço que resgata o lado social deste bairro. E o que queremos é isso, unir cada vez mais nossa comunidade. Só temos a agradecer ao prefeito Arthur, que nos oportunizou com essas emendas parlamentares”, disse o ex-vereador Joãozinho Miranda.

Com informações da assessoria