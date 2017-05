Alvorada do Garantido arrasta milhares de torcedores pelas ruas de Parintins

Na madrugada desta segunda-feira (1º) – feriado do Dia do Trabalhador -, o Boi Garantido realizou mais uma edição da tradicional Alvorada do Boi, considerada uma das maiores manifestações populares de Parintins (distante 368 km de Manaus), onde milhares de pessoas caminham nas ruas ao som de toadas do boi da Baixa do São José. A organização do evento estimou que cerca de 15 mil pessoas participaram do evento. Já a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) divulgou 10 mil.

A caminhada percorreu as principais ruas da cidade e chegou, pontualmente, as 6h da manhã na praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da ilha tupinambarana. No entanto, a programação do evento começou as 21h deste domingo (30), na cidade Garantido. O local foi palco de um arraial improvisado em frente o curral Lindolfo Monteverde, onde os torcedores foram embalados e se emocionaram ao som de toadas antológicas.

O prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia (PSDB) foi quem fez a marcação no tambor depois da contagem do apresentador Israel Paulain “anunciando boi na cidade”. Em seguida, as pratas da casa, como o apresentador Israel Paulain, o levantador de toadas, Sebastião Júnior, o amo do boi, Tony Medeiros e outros itens subiram no palco, onde apresentaram um show de simpatia e foram saudados pela torcida encarnada.

Um dos momentos emocionantes foi a presença da ex-cunha poranga do boi, Jaqueline Soares, vítima de um acidente no dia 29 de junho de 1994, durante uma apresentação no Festival Folclórico de Parintins. Ela teve fraturas nos dois pés e ficou com sequelas causadas pelas lesões.

Por volta de 1h30 da manhã desta segunda, a alvorada ganhou as ruas da ilha ao comando do amo do boi, Tony Medeiros, e do apresentador Israel Paulain.

“Fizemos a maior de todas alvoradas do boi marcando assim o final de nossa gestão, foi emocionante ver a multidão chegar cantando e dançado na praça da catedral”, comemorou o presidente do Garantido, Adelson Albuquerque.

Hoje o boi Garantido se apresenta, como faz há mais de 40 anos, no arraial de São José Operário, encerrando a festa do Santo Trabalhador, no bairro de mesmo nome, na Zona Oeste de Parintins.

Tadeu de Souza

EM TEMPO