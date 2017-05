Alunos são detidos com arma de fogo após disparo acidental dentro de escola

Os alunos Kevin Lima da Silva, de 18 anos, e Diego Chaves Rodrigues, 20, foram detidos, na noite desta quarta-feira (3) com uma pistola 380 dentro da Escola Estadual Professor Lucena Bittencourt, localizada na avenida Adalberto Vale, bairro Betânia, Zona Sul de Manaus.

De acordo com funcionários da escola, os alunos estavam manuseando a arma na hora do recreio, por volta das 21h, quando a pistola disparou acidentalmente e tingiu o piso do pátio. Por meio de denúncia de outros estudantes a direção da instituição conseguiu identificar os suspeitos.

Policiais da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados por meio do Ciops. Ao chegar na escola, os PMs fizeram uma revista e encontram a arma na mochila de Kevin, que alegou que o objeto seria do Diego. Os dois foram conduzidos para o 1º Distrito Integrado de Policia (DIP).

Na delegacia, Diego confessou que a arma era dele. Keven foi ouvido como testemunha e depois de esclarecer o ocorrido foi liberado.

De acordo com a Policia Civil, Diego será encaminhado para uma Audiência de Custodia, que deve acontecer na tarde desta quinta-feira (4). O rapaz deve responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Daniel Landazuri

EM TEMPO