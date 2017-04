Alunos são assaltados dentro de escola no Nova Cidade

A Polícia Militar confirmou que alunos da Escola Estadual Professor Roberto dos Santos Vieira foram assaltados na quadra da unidade de ensino localizada no bairro Nova Cidade, Zona Norte da capital. Ainda não foi confirmado se houve feridos. Segundo a polícia ninguém foi preso.

Segundo o tenente Maylon, que estava de plantão na 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o fato ocorreu no início da manhã desta quinta-feira(27).

O tio de uma aluna vítima do roubo, que não quis se identificar contou que os alunos foram rendidos na quadra por homens encapuzados, que aparentemente procuravam alguém. Segundo relatos, foi uma cena de terror. Levaram celulares e objetos de estudantes.

A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC) esclarece que tomou todas as providências legais sobre o assunto. Registrou Boletim de Ocorrência na Polícia Civil e solicitou ronda ostensiva na área da escola. Encaminhou assessores da Coordenadoria Distrital Educacional 7 (CDE 7) logo que recebeu a informação do assalto para atendimento aos professores, alunos e demais servidores da escola. Todos receberam atendimento psicológico.

Bruna Chagas

EM TEMPO