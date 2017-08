Alunos são assaltados e feitos reféns em autoescola na Cidade Nova

Alunos de uma autoescola, localizada na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, foram feitos reféns supostamente na tarde desta terça-feira (1º). Segundo testemunhas, dois homens invadiram o local e roubaram celulares, um notebook e o dinheiro que estava no caixa. Nenhum funcionário ou aluno foi ferido.

Representantes da empresa não quiseram comentar o caso e nem confirmar se o crime ocorreu na segunda ou nesta terça. Entretanto, as imagens feitas pelas câmeras de segurança, divulgadas em grupos de WhatsApp, mostram que o crime ocorreu hoje.

Ainda de acordo com as imagens, os homens estavam de “caras limpas” e seguravam uma pistola e revólver calibre 38. Eles levaram os alunos e funcionários para uma sala de aula e lá começaram a pegar os telefones celulares. O crime ocorreu por volta das 15h e foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

“Eles renderam os funcionários e levaram todos para uma sala, mantendo a gente refém”, contou uma testemunha – que não quis se identificar.

Os homens ainda ameaçaram voltar ao local para efetuar mais um roubo, caso as imagens do circuito interno fossem divulgadas. As gravações foram entregues à Polícia Civil, que deve investigar o caso.

