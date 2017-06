Alunos fazem protesto em frente à prefeitura de Iranduba após boato de exoneração de gestor

Alunos da Escola Municipal Ana Barbosa de Castro, localizada em Iranduba (a 27 Km de Iranduba), realizaram, na manhã desta quarta-feira (7), um protesto em frente à prefeitura do município após surgir um boato que o prefeito da cidade, Francisco Silva (Dem), havia exonerado o gestor da escola, Francisco Belém Arruda Filho.

Com cartazes nas mãos com palavras de ordem, como “Queremos respeito. Queremos o nosso gestor de volta”, “A escola é nossa, o direito de escolha também”, “O chico doido é doido! ”, os alunos da escola foram para à frente da prefeitura protestar para tentar reverter a situação.

Segundo informações de funcionários da escola, em um pronunciamento, o gestor teria dito que havia comprado com o próprio dinheiro, materiais para a manutenção de equipamentos da escola, além de tintas para pintar o ginásio da unidade de ensino.

O gestor Francisco Arruda, de 34 anos, informou que ainda não foi comunicado oficialmente sobre exoneração, mas que recebeu a informação por meio do coordenador pedagógico do município de que seria exonerado.

“Até o momento não recebi o documento oficial da exoneração, fiquei sabendo por meio do coordenador pedagógico. Ele me ligou e disse que a informação procedia, que eu seria exonerado, mas até o momento ainda não me chamaram para conversar. Os alunos ficaram sabendo dessa situação e foram protestar, pois eles gostam do nosso trabalho”, contou o gestor.

Exoneração

Questionado sobre o possível motivo da exoneração, Francisco disse que desconhece. Levantou a hipótese de que a exoneração possa ser devido o pronunciamento sobre a compra de matérias para a escola e que lamenta, caso esse seja o motivo. A intenção, segundo ele, sempre foi de ajudar a escola e não afrontar o prefeito.

“A nossa função enquanto gestor é procurar meios benéficos para a escola. A minha intenção nunca foi de afrontar o prefeito. Pedi ajuda da prefeitura, protocolamos documentos, mas entendo que não é somente a minha escola que precisa. Revolvi buscar outros meios e até tirar do próprio bolso para comprar ventiladores, tintas, tomadas, lâmpadas, refletores para o ginásio. Não somos oposição, queremos ajudar. Eu sei quanto é difícil administrar um município em tempo de crise. O nosso intuito foi sempre ajudar a escola”, falou Francisco.

A professora Eulaide Coelho Oliveira, que trabalha na escola Ana Barbosa de Castro, também lamentou a exoneração do gestor. Segundo ela, Francisco fazia um bom trabalho na escola.

“Ele faz um bom trabalho, tira do próprio bolso para fazer manutenção dos ventiladores. Acompanhei os alunos na manifestação. A secretária de educação nos recebeu e falou que não procede a informação da exoneração”, contou a professora.

Secretaria de Educação

Procurada pela reportagem a secretária de educação de Iranduba, Rosa Fonseca, informou que no momento a informação não procede. Porém, é uma hipótese que não é descartada.

“Nós estamos pensando em fazer algumas trocas, mas ainda não chegamos à conclusão. Essa exoneração não é oficial, porém não é descartada. Assim como eu, todos que tem cargos de confiança estão sujeitos a trocas. É um processo de confiança. Lamento muito a exposição das crianças, isso me entristeceu muito. Os cartazes tinham várias ofensas ao prefeito. Agendamos uma reunião com os professores e com a comunidade para tentar resolver essa situação da melhor forma possível”, finalizou a secretária.

Mara Magalhães

EM TEMPO