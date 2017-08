Alunos do Ifam buscam apoio para desenvolver carro ‘off-road’ e participar de competição

O Baja SAE é um veículo que leva apenas um motorista e é projetado para as mais adversas condições de terreno – Divulgação

O “Baja Ifam CMC” – projeto de criação de um carro off-road (fora de estrada) -, idealizado por um grupo de alunos do curso de engenharia mecânica do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), precisa de apoio para sair do papel. O “Baja SAE”, como é conhecido, é um veículo que leva apenas um motorista e é projetado para as mais diversas condições de terreno.

De acordo com o estudante do 6º período de engenharia mecânica, Jhon Ramirez, de 40 anos, o Baja SAE é um projeto da Petrobras para incentivar e estimular o conhecimento e aprendizagem de alunos do curso de engenharia mecânica. Na competição, os estudantes, divididos em equipes, participam do desenvolvimento do projeto, desde a concepção e construção até a competição.

Logo do projeto – Reprodução

“É a construção de um veículo off-road, todo elaborado por nós alunos. A criação tem uma avaliação regional ou nacional e, dependendo do empenho, pode até concorrer a nível internacional.

Leia também: Carro criado por alunos da UEA é testado nesta quarta

Segundo Jhon, a instituição de ensino ofertou suporte laboratorial para os alunos, porém a ajuda ainda não é suficiente para o projeto sair do papel.

“Nós precisamos do apoio de empresas. Sabemos da dificuldade econômica que o nosso país vive, mas acreditamos que o nosso projeto pode mudar vidas. Vencer uma competição como esta é muito importante para nós como alunos e também para o nosso Estado, que passará a ser referência no desenvolvimento desses veículos”, destacou.

Atualmente, o grupo busca o patrocínio da empresa Estarte. “Apresentamos o projeto à Estarte e eles gostaram muito, porém, nos deram algumas lições, como responder no mínimo 8 questões de um total de 12. Acertamos 11, mais do que o necessário. Agora estamos na fase de produção de um vídeo sobre o projeto, que foi solicitado pela empresa”, informou.

Segundo o aluno, o conteúdo será veiculado no Facebook da Estarte com a missão de gerar 350 compartilhamentos. “Se alcançarmos esse feito estaremos mais próximos de conseguir o patrocínio da marca”, comunicou.

“Nos deram um prazo de 15 dias para que esse vídeo seja publicado, sendo que já só restam 12. Esperamos contar com o apoio das pessoas, curtindo nossa página no Facebook e acompanhando as novidades do nosso projeto”, pediu Jhon.

“Quando se trata de universidade, a nossa fama é de que deixamos muito a desejar. Eu sonho com esse projeto e quero poder levar o Amazonas mundo afora, pois se ganharmos poderemos participar da competição internacional nos EUA”, concluiu.

Leia também: Estudantes da UEA embarcam para competição Baja Sae Brasil, em São Paulo

Parte dos integrantes da equipe que trabalha para desenvolver o Baja Ifam CMC – Divulgação

Quem quiser colaborar patrocinando o projeto pode entrar em contato no número de telefone: (92) 99443-0054, falar com Ramirez.

Carros

Os veículos Baja SAE são protótipos de estrutura tubular em aço, monopostos, para uso fora de estrada, com quatro ou mais rodas e motor padrão de 10 HP, que devem ser capazes de transportar pilotos com até 1,90 m de altura, pesando até 113,4 kg.

Os sistemas de suspensão, transmissão e freios, assim como o próprio chassi, são projetados e construídos pelas equipes, que têm, ainda, a tarefa de buscar patrocínio para viabilizar o projeto.

Isac Sharlon

EM TEMPO

Leia também:

Estudantes de Engenharia da UEA representarão o Amazonas na competição Baja Sae Brasil 2016

Mercedes-Benz apresenta ao Brasil carro de R$ 1,2 mi superluxuoso

Acidente entre ônibus e carro deixa casal ferido no bairro Cachoeirinha