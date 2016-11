Alunos do Colégio Militar da PM vencem torneio de robótica; feito é inédito entre escolas públicas do AM

A equipe de robótica do 3º Colégio Militar da Polícia Militar do Amazonas (3º CMPM), selecionada para representar o Amazonas na Olimpíada do Conhecimento realizada em Brasília, entre os dias 10 e 13 de Novembro, sagrou-se campeã do Torneio de Robótica First Lego League (FLL). O título é inédito entre escolas públicas do estado.

O First Lego League é um programa internacional voltado para crianças de 9 a 15 anos, criado para despertar o interesse dos alunos em temas como ciência e tecnologia dentro do ambiente escolar.

A equipe ‘Autobots’, formada por alunos de diversas turmas do CMPM, apresentou uma proposta para o combate a extinção das abelhas. Além do lado ecológico, o projeto que prevê a implantação de ciência de abelhas sem ferrão no colégio com objetivo de ajudar na polinização de árvores locais, também apresenta um aspecto social e biológico ao agregar o mel a ser produzido para a merenda escolar como fonte de nutrientes.

Para o desenvolvimento do projeto existiram parceiros como professores, Instituto de Pesquisa da Amazônia (INPA), Batalhão Ambiental, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

Prêmios conquistados

O 3º CMPM tem conseguido feitos importantíssimos e expressivos na educação do Amazonas e a nível nacional, como as duas medalhas de ouros consecutivas na Olimpíada Brasileira de Matemática – 2014 e 2015 (OBMEP), 2 medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronáutica – 2016 (OBA) e a medalha de ouro na Olimpíada Amazonense de Matemática – 2016 (OAM).

