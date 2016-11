Alunos de Jutaí denunciam descaso com prédio da UEA no município; espaço e equipamentos estão abandonados

Os estudantes da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), no município de Jutaí (distante 749 quilômetros de Manaus), denunciaram o abandono de uma unidade construída na cidade, que já deveria ter sido inaugurada em junho deste ano pela reitoria da instituição. Segundo os universitários, a unidade já possui todos os equipamentos, como carteiras, ar-condicionado e materiais de expediente, para o funcionamento, mas virou um ‘abrigo para animais’.

O Núcleo de Estudos Superiores de Jutaí não recebe equipes de limpeza há muito tempo, segundo informou o estudante Oquimar Ramos. “Os equipamentos estão se deteriorando na unidade. O local está cheio de aranhas e casas de cupins. Inclusive, encontramos animais mortos”.

Os universitários dos cursos de gestão públicas e letras estão tendo aulas na Escola Estadual Padre João Van Den Dungen. Entretanto, estudantes de um terceiro curso, de gestão comercial, estão sem as aulas já que a unidade não foi inaugurada. Eles alegam que o local não pode ficar abandonado, já que há o risco de pessoas mal-intencionadas furtarem os equipamentos.

“O dinheiro gasto na construção da unidade é do povo e merecemos estudar num lugar adequado. Não sabemos qual foi o motivo para a reitoria não inaugurar a unidade em Jutaí, mas pelo que vemos, já que lá tem todos os materiais para o início das aulas, se trata de um descaso e falta de vontade da UEA”, disse outro estudante que preferiu não se identificar.

A unidade deveria ter sido entregue no início do semestre deste ano, mas continuou fechada. O motivo para o adiamento do início das aulas não foi informado pela universidade. Entretanto, por meio de nota, a UEA informou que que está trabalhando para que as aulas no núcleo de Jutaí iniciem em fevereiro de 2017. Em relação às denúncias referentes ao prédio, a UEA enviará um representante ao local para averiguar o caso.

Os estudantes prometeram fazer uma manifestação pelas ruas de Jutaí no fim da tarde desta sexta-feira (11), às 17h30, para cobrar respostas sobre a inauguração da unidade no município.

Bruna Souza

Portal EM TEMPO