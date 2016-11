Alunos de faculdade particular fazem manifestação a favor de professores nesta sexta

Alunos de uma universidade particular de Manaus, situada no Conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, na Zona Centro-Sul, prometem realizar uma manifestação na próxima sexta-feira (2), para reivindicar o pagamento de salários dos professores. Segundo eles, os atrasos já duram pelo menos quatro meses. Melhorias na estrutura da unidade de ensino também está na pauta de petição.

O protesto iniciará às 18h20, no pátio da instituição e contará com a presença de alunos de todos os cursos da faculdade. Conforme uma estudante do curso de enfermagem, que preferiu não ter o nome divulgado, os professores estão de três a quatro meses sem receber os salários e benefícios, como o vale transporte. Além deles outros funcionários da instituição também estão na mesma situação.

“O objetivo do protesto é fazer com o que a faculdade cumpra seu dever e pague os salários dos professores. Alguns professores estão indo trabalhar a pé, por não ter mais vale transporte e nem dinheiro. Quando eles vão reivindicar seus direitos, a direção fala que a porta da saída está à disposição. O problema é que se eles saírem no outro dia têm novos professores no lugar deles. Isso é um absurdo, não podemos deixar isso acontecer. Nós temos ótimos professores, não podemos perdê-los devido à falta de compromisso e respeito da instituição” disse a universitária.

Além de reivindicar o pagamento dos salários dos professores, os estudantes também reclamam da falta de estrutura na instituição.

“A estrutura da universidade está péssima. No laboratório de enfermagem não tem materiais para usarmos nas aulas. Os bebedouros estão horríveis, não tem internet e precisamos de melhorias na segurança, principalmente, com instalação de catracas e que contratem seguranças. Precisamos de melhoria nos estacionamentos e na iluminação, enfim, são várias as irregularidades. Queremos mais respeito por parte da instituição. Estamos fazendo um abaixo assinado para coletar assinaturas dos alunos de todos os cursos” falou a estudante.

A reportagem, entrou em contato com a assessoria de imprensa da instituição, mas as ligações não foram atendidas.

