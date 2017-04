Alunos de escola do Careiro Castanho receberam palestras da Polícia Civil

A Polícia Civil do Amazonas, representada pela equipe do programa social de Prevenção, Respeito, Orientação, Vida, Independência, Dignidade e Amor (Pró-Vida) da instituição, coordenado pelo investigador de Polícia Renato Elias, ministrou ao longo de quarta-feira, dia 12, palestras para alunos da Escola Municipal Pedro Alcântara, localizada na Comunidade Samaúma, no município de Careiro Castanho, distante 102 quilômetros em linha reta da capital.

Os integrantes do Pró-Vida orientaram, aproximadamente, 350 alunos, com idades entre 6 e 14 anos, de turmas do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental, sobre a prevenção às drogas, abuso e exploração sexual, bullying, gravidez na adolescência e tráfico de pessoas.

Na ocasião, a equipe do Pró-Vida enfatizou o trabalho de prevenção às drogas e esclareceu dúvidas dos alunos e das demais pessoas daquela comunidade que prestigiaram às palestras. Integrantes dos projetos distribuíram panfletos informativos e alertaram os estudantes sobre o efeito das drogas no organismo.

Sobre o programa

O Pró-Vida é um programa social mantido pela Polícia Civil do Amazonas, com o objetivo de trabalhar ações preventivas de combate às drogas na capital e no interior do Estado.

Criado em 22 de julho de 1998 e prestes a completar 19 anos de atuação, o programa atende instituições de todos os segmentos, como as Forças Armadas, empresas, comunidades, igrejas e escolas.

Com informações da assessoria