Alunos da UEA conquistam 3º lugar no Desafio Sebrae 2016

Os alunos Lucas Franklin de Souza Coelho e Eduardo Almeida Pereira da Silveira, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), conquistaram o 3º lugar no Desafio Universitário Empreendedor Sebrae 2016. A final da competição ocorreu na noite desta terça-feira (11), em Brasília. O Desafio Universitário Empreendedor é um jogo que simula situações reais de mercado, estimulando o aluno em ambientes virtuais e em uma etapa presencial sobre como estar à frente de uma empresa.

Além dos alunos da UEA a equipe do Amazonas é formada pelos universitários Isa Paula Pereira Kienen e Mateus Moura Magalhães. “O Amazonas nunca esteve entre os 3 primeiros, sempre oscilava entre os dez. Quando fomos para Brasília tínhamos essa meta e conseguimos o 3º lugar”, disse orgulhoso o estudante de Ciências Contábeis da UEA, Lucas Franklin de Souza Coelho.

A proposta de negócio apresentada pela equipe do Amazonas aos jurados do Desafio é voltada para o mercado PET. Uma plataforma, market place, com o objetivo de ajudar os criadores de animais de estimação. “Como? Cadastrando clínicas ou empreendimentos desse ramo. Uma pessoa que estivesse com um animal doente iria ao aplicativo e encontraria uma clínica perto da sua casa e, também, teria dicas para caso quisesse cruzar a espécie”, explicou Coelho.

O estudante de Ciências Contábeis ainda enfatiza que a plataforma ajudaria as pessoas que cria animais tanto empresários do ramos que pretende e captar novos clientes. “Estamos muito felizes porque a equipe estava em sintonia. Eu e o Eduardo, representantes da UEA, estamos voltando com o troféu. O próximo passo é dar continuidade com o projeto, transformar em uma Start Up e desenvolver de forma real”, destacou.

A equipe do Maranhão conquistou o 1º lugar seguido da equipe do Ceará e o Amazonas o 3ª lugar. A gestora do Sebrae, Jeane Dias, que acompanhou a equipe do Amazonas venceu o primeiro lugar como Melhor Gestora do Desafio Universitário Empreendedor 2016.

Sobre o Desafio Universitário Empreendedor

O Desafio Universitário Empreendedor é um jogo que simula situações reais de mercado, fazendo com que o aluno, em ambientes virtuais e em uma etapa presencial, vivencie todos os aspectos de estar à frente de uma empresa.

A importância do desafio em fomentar o empreendedorismo consagra-se a cada edição com expressivos números. Este ano, segundo a gestora da competição no Amazonas, Jeane Dias, o jogo contou com 5.612 alunos inscritos de 18 universidades.

Quem quiser participar do próximo ciclo e se tornar um campeão, poderá acessar o site www.desafio.sebrae.com.br. É gratuito e pode jogar a qualquer momento, é só acumular os pontos.

Com informações da assessoria