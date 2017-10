Alunos da rede municipal terão atendimento oftalmológico gratuito

O projeto “Saúde Ocular” foi retomado com realizações de exames oftalmológicos em alunos da rede municipal. A ação acontecerá, nesta terça-feira (17), na Escola Municipal Presidente João Goulart, localizada na rua das Samambaias, no bairro Santa Etelvina, zona Norte da cidade. A unidade foi escolhida como polo por ser central e poder atender alunos de cinco escolas das proximidades. A expectativa é que 140 estudantes sejam beneficiados no local.

Leia também: Alunos de Manaus recebem prêmio nacional nas áreas de robótica e ciência

Ao todo, a previsão é que sejam atendidos cinco mil estudantes de toda a rede pelo projeto e que haja a distribuição de dois mil óculos. O projeto já existe desde 1994. Outras quatro unidades de ensino da Divisão Distrital Zonal Norte (DDZ Norte) receberão o projeto até o começo de novembro e todas as divisões devem ser alcançadas até o começo do ano letivo de 2018.

O trabalho é realizado seguindo as Diretrizes de Atenção à Saúde Ocular na Infância, do Ministério da Saúde e objetiva que problemas visuais sejam detectados e corrigidos, a fim de evitar que repercutam desfavoravelmente no desempenho escolar do aluno.

Leia mais:

MEC prorroga para novembro prazo de aditamento do Fies

Feirinha de Produtos Regionais começa neste domingo no Parque dos Bilhares

Palestra em Manaus apresenta estratégias de autoconhecimento