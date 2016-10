Alunos da rede estadual têm oficinas de redação e palestras visando bom resultado no vestibular

Motivar estudantes e professores a desenvolverem atividades que favoreçam a preparação para as provas do vestibular tem sido o foco do projeto ‘Terceirãooo Uhuuu’, iniciativa da Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida, localizada no bairro de mesmo nome, Zona Sul de Manaus.

Coordenado pelo professor de Língua Portuguesa, Antônio José da Silva, o projeto tem sido desenvolvido desde maio deste ano, sendo direcionado aos alunos do 3º ano do ensino médio e estendido também à comunidade, que tem intenção de prestar o vestibular e outros exames para o ingresso na universidade.

O projeto conta com a realização de oficinas de redação; palestras temáticas sobre a atualidade; apresentação de documentários; além do acompanhamento de leituras diversas, por meio do ‘BBB da leitura’, uma vertente do projeto que promove a discussão de textos produzidos pelos próprios estudantes.

De acordo com o coordenador do projeto, as ações desenvolvidas auxiliam na preparação dos estudantes para as provas do Processo Seletivo Contínuo (PSC), da Universidade Federal do Amazonas (Ufam); do Sistema de Ingresso Seriado (SIS), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA); e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

“O projeto desenvolvido com estudantes finalistas do Ensino Médio busca promover diversas atividades que possam melhor orientá-los para as provas de vestibular. Oficinas de redação, discussão de temas da atualidade, produção de textos baseados nas competências exigidas pelo Enem, entre outras ações, têm favorecido significativamente o aprendizado desses alunos”, afirmou o professor Antônio, acrescentando que a escola está organizando atividades até a data de realização das provas.

Cronograma

Além das oficinas de redação, que são realizadas aos sábados, a escola promoverá na próxima quarta-feira (19), uma palestra sobre a obra literária ‘Fogo Morto’, do escritor José Lins do Rego. A palestra será ministrada pela professora mestre em Literatura pela Ufam, Sônia Vasques.

Já no dia 21 de outubro, será realizada a palestra ‘Como melhorar a leitura de imagens e da obra artística?’ e a apresentação dos documentários ‘A história das coisas’ e ‘Promessas de um novo mundo’.

Ainda segundo o coordenador do projeto, a participação dos estudantes nas atividades do projeto tem sido muito positiva. “A participação dos alunos no projeto é bastante positiva, pois tem contribuído para que eles possam recobrar a autoestima, o gosto pelos estudos e o planejamento do futuro”, ressaltou Antônio.

A escola estadual Nossa Senhora Aparecida é administrada pela Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) e pertence à coordenadoria distrital de educação 1, responsável por coordenar as escolas estaduais localizadas na Zona Sul de Manaus.

