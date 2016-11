Alunos da rede estadual do Amazonas mostram talentos artísticos em festival de dança

Proporcionar um evento onde os alunos das escolas estaduais mostrem todo o seu talento artístico. Esse foi o objetivo do secretário de Estado da Educação e Qualidade do Ensino, professor Algemiro Lima, quando idealizou o 1º Festival Estudantil de Dança do Amazonas, que acontece no dia 30 novembro, às 18h, na Arena Amadeu Teixeira.

Mas antes, nesta terça-feira (29) de novembro, a Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) realiza no Teatro Amazonas, no Largo de São Sebastião, no Centro, da cidade, uma apresentação especial para 700 convidados.

O Festival Estudantil de Dança do Amazonas vai contar com a participação de 24 grupos formados por alunos da rede estadual de ensino. Serão 14 grupos da capital que vão representar as sete Coordenadorias Distritais Educacionais (CDEs) e dez do interior do Estado, oriundos dos municípios de Manacapuru, Itacoatira, Iranduba, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva.

Inspiração

A ideia de mostrar o que as escolas públicas do Estado fazem no campo da arte surgiu depois que o secretário assistiu ao encerramento do projeto “Dança dos Continentes” no Colégio Dom Pedro II. “Assim como no Dom Pedro, eu sei que existem iniciativas iguais em todo o Estado e decidimos fazer o evento”, ressaltou o secretário Algemiro Lima, que pretende deixar o evento no calendário oficial da Seduc.

Festa no Teatro

Para a abertura no Teatro Amazonas, a organização do Festival preparou uma noite com apresentações de música, teatro e dança. A abertura fica por conta do Coral da Seduc, Vozes da Educação, seguido pelo coral infantil Cláudio Santoro, performance de dança dos alunos do colégio Dom Pedro e espetáculo teatral e cênico do Grupo Fênix, das escola Sérgio Pessoa.

Competição

A competição será dividida em duas categorias: Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. Ao final da disputa serão escolhidos os três melhores de cada categoria.

Com informações da assessoria