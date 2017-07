Aluno é preso por assalto, mas escola inteira afirma que jovem estava em aula durante o crime

A prisão de um estudante da Escola Estadual Arthur Virgílio Filho, localizada no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus, levou os alunos e professores da unidade de ensino a organizar um protesto na tarde desta quarta-feira (26).

“A Polícia Civil disse que ele foi preso em um ramal, mas não é verdade, ele foi preso dentro escola”

De acordo com a professora Cristiane Balieiro, no dia e horário do suposto assalto, Eduardo Rufino de Souza Claudino, de 18 anos, estava na sala de aula. A presença do estudante na escola pode ser confirmada através dos diários de frequência e dos depoimento de colegas de classe que estudam em tempo integral e confirmam que passaram o dia com o suspeito do assalto.

“A assessoria da polícia civil divulgou que ele foi preso em um ramal, mas isso não é verdade. Ele foi preso aqui dentro da Escola, os policias chegaram e disseram que iram falar com ele e minutos após deram voz de prisão ao rapaz”, explicou a professora.

A Polícia Civil disse que vítimas identificaram o suspeito, mas não divulgou um vídeo que comprovaria a presença do estudante no assalto | Divulgação

Cristiane ressaltou ainda que o aluno que foi preso tem um bom desempenho e não é desobediente, transgressor, violento, grosseiro ou afrontoso. Segundo ela, Eduardo sempre foi um Aluno dedicado e nunca demostrou qualquer alteração de comportamento.

Mesmo assim, na tarde da última segunda-feira (24), policias do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP) prenderam Eduardo, de acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, na Comunidade Ismail Aziz, na BR-174, por suspeita de roubo. A polícia afirma que, no dia 21 de junho, Eduardo, acompanhado de um adolescente e outro homem, invadiu um curso preparatório no Centro e roubou objetos eletrônicos de funcionários e alunos da instituição.

Polícia

“O que temos contra o Eduardo é a identificação de testemunhas e vítimas”

A reportagem conversou por telefone com o delegado titular do 24 DIP, Marcos Paulo Graciano, que comandou as diligências a respeito do caso. Segundo ele, a defesa do estudante deve ser feita através de um advogado, junto à Justiça.

“O que nós temos aqui, que pesa contra o Eduardo na acusação de roubo majorado, é a identificação de testemunhas e vítimas que confirmam que ele é um dos autores do crime. As filmagens das câmeras externa do curso serviram para comprovar essas informações”, alegou o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, a Polícia Civil não divulgou que o suspeito foi preso dentro da escola para não expor a instituição. Marcos Paulo afirmou também que, em depoimento, o aluno negou ter participado do assalto.

Eduardo foi indiciado por roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menores e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

