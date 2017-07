Alta velocidade provoca dois graves acidentes neste domingo

O carro, segundo testemunhas, estava em alta velocidade – fotos: Divulgação

Dois graves acidentes de trânsito ocorreram, na madrugada deste domingo (9), nas Zonas Norte e Centro-Sul de Manaus. Duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da cidade. O primeiro ocorreu por volta das 3h20, na avenida arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, Colônia Terra Nova, nas proximidades do centro de Treinamento Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

O carro de placa JXJ-8363, capotou na pista e uma mulher que estava no banco do passageiro ficou ferida. Ela foi cuspida do veículo e depois socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um dos hospitais da cidade.

O motivo que levou ao acidente é desconhecido e não foi repassado pela polícia. Só se sabe, segundo testemunhas, que o carro estava em alta velocidade. Isso explica porque a mulher foi “cuspida” do veículo.

Segundo acidente

O carro capotou após bater no muro de uma asa e colidir em uma parada de ônibus e em em poste

Outro capotamento aconteceu na avenida Torquato Tapajós, por volta das 4h30, nas proximidades do Clube Municipal. Segundo informações o carro modelo Cobalt, de cor marron, placa PHM-6451, bateu no muro de uma residência. Em seguida, colidiu com uma parada de ônibus e um poste. Após as colisões, o carro ainda capotou na via.

Com a batida, o motor do carro foi arrancado e foi parar no canteiro central da avenida. Outras peças do automóvel ficaram espalhadas pela pista. De acordo com informações do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrasn), o motorista identificado como Wagner dos Santos Santana, ficou ferido e foi socorrido pelo Samu. O homem foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, também na Zona centro-sul da capital.

Outros acidentes

O sábado (8) também foi marcado por acidentes de trânsito. Na Zona Leste, três pessoas ficaram feridas em um atropelamento envolvendo uma motocicleta na avenida Autaz Mirim. O motorista de uma pick-up perdeu o controle da direção e bateu num poste na avenida Cosme Ferreira. Um terceiro acidente ocorreu após dois condutores, que promoviam um suposto “racha”, na principal avenida do Nova Cidade, colidirem com outros dois veículos.

Mara Magalhães

