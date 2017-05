Alta safra deixa banana com o preço mais baixo em Manaus

Aalta safra deve aumentar ainda neste mês a oferta de bananas do tipo prata e pacovã nas feiras de Manaus. Vindos do Amazonas, que produziu 6,4 milhões de cachos em 2016, segundo dados do Instituto Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas (Idam), e também de Roraima, em especial do município de Caroebe, os produtos devem ser comercializados a um preço mais em conta na capital amazonense.

Os feirantes esperam começar a importar o produto de Roraima e de municípios do interior ao menos R$ 10 mais em conta e repassar ao consumidor final. Parte dessa queda de valor também pode ser consequência da disputa pelo preço entre vendedores amazonenses e atravessadores que trazem as bananas de Roraima.

De acordo com o vendedor de banana prata, José Paixão, que atua na feira da Banana, no Centro, os atravessadores fizeram protestos e fecharam rodovias em Roraima para exigir reajuste no valor dos fretes. As manifestações fariam com que a caixa da banana prata com seis palmas, que custa de R$ 15 (tipo 2) e R$ 25 (tipo 1, de maior qualidade), passasse a custar R$ 25 e R$ 35, respectivamente, e poderiam chegar ao consumidor final em Manaus custando o preço de até R$ 45.

José ressaltou que esse risco existia, mas como os atacadistas locais também têm outros fornecedores, como Santarém (PA) e Porto Velho (RO) em pequena escala, os atravessadores prenderam a produção, o que resultou na perda de venda. Assim, acabaram desistindo da reivindicação, mantendo o preço mais baixo. “Essa questão da greve já passou. O que acontece agora é o contrário. A banana deve ficar mais barata com a época de chuva porque vai aumentar a oferta”, salienta.

Revenda

O vendedor Jacson dos Santos, 37, disse que os valores do frete seguem sem alteração. Porém, o que aumentou foi a oferta, principalmente de Roraima, o maior fornecedor do produto para o Amazonas. Do Estado vizinho, Jacson informou que encomenda a banana prata de R$ 15 a R$ 20 a tipo 2 e R$ 25 a R$ 30 a tipo 1, ao custo de revenda.

Para o consumidor de atacado na feira da Banana, Jacson disse que esse preço é reajustado em média apenas em R$ 10. Dessa maneira, a caixa da banana prata tipo 1 passa a custar de R$ 35 a R$ 40 e a do tipo 2, de R$ 25 a R$ 30. “Na feira, o preço é sempre mais em conta, porque compramos direto do produtor em Roraima”, ressalta.

Varejo

De acordo com levantamento feito pelo Balcão de Agronegócios do Idam nas feiras da Manaus Moderna e da Panair, dos dias 24 a 28 de abril, o varejo da banana prata está sendo praticado ao preço médio de R$ 5 por quilo, ou seja, três palmas. A banana pacovã não estava disponível para venda em palmas. Já o cacho da banana prata estava custando o valor médio de R$ 13, segundo informou o Idam.

Joandres Xavier

EM TEMPO