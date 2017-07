Almirante Music Bar recebe 2ª edição da Feira de Vinil

O evento irá homenagear os 25 anos do lançamento do primeiro álbum do cantor Zeca Torres, “Porto de Lenha” – fotos: Divulgação

Os amantes e colecionadores de vinil têm um encontro marcado no próximo domingo (30), no Mirante Music Bar, na avenida Padre Agostinho C. Martin, São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus, onde será realizada a 2ª edição da Feira de Vinil. O evento iniciará às 16h e vai até as 22h, com entrada gratuita.

A festa que está sendo realizada pelo Clube de Vinil de Manaus e Toca do Vinil irá homenagear, neste ano, os 25 anos do lançamento do primeiro álbum do cantor Zeca Torres, “Porto de Lenha”. A feira vai contar com CDs, DVDs, livros, quadrinhos, toca-discos e outros artigos relacionados à música e à literatura.

Para o colecionador e coordenador da Feira, Juliano Macanoni de Morais, o evento é uma oportunidade de reunir colecionadores e admiradores dos discos de vinil.

Sobre o local escolhido, Macanoni diz que não poderia ser em outro lugar, pois o Almirante é um lugar privilegiado da cidade. Ele fica de frente para o Rio Negro e os convidados poderão apreciar o pôr do sol.

A Feira tem o objetivo de reunir colecionadores e admiradores de discos de vinil

“O Almirante tem uma linda paisagem, um pôr do sol maravilhoso. Não poderia ser em outro lugar. Além dos discos de Vinil, terão telas pintadas à mão, artesanato, livros e outras coisas que remetem à cultura. Terá diversão para todos os gostos. Os colecionadores vão poder ouvir na Feira os discos que comprarão lá”, disse.

Quem quiser um stand para vender seus discos ou outros artigos culturais, pode adquirir um espaço por apenas R$ 30. “No espaço cabem duas mesas e a pessoa poderá utilizá-lo da forma que quiser”, falou Juliano.

O som ficará por conta do DJ Markito Rock, que tocará todos os estilos musicais. No local também serão vendidos bebidas alcoólicas e petiscos. O homenageado, Zeca Torres, fará uma participação vip no evento.

“Convidamos a todos os amantes da boa música a participarem e ajudarem o movimento do vinil a crescer cada vez mais na cidade de Manaus”.

