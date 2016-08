Aliança entre PSDB e PMDB será formalizada na tarde desta quinta-feira, durante coletiva de imprensa

O prefeito Arthur Neto anuncia oficialmente, em coletiva de imprensa, às 14h desta quinta-feira (4), a aliança entre seu partido, o PSDB com o PMDB, do senador Eduardo Braga. É dada como certa a presença do deputado federal Marcos Rotta, em que também será anunciado como vice de Arthur na chapa à reeleição do mandatário. O local da coletiva será no Da Vinci Hotel, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Perguntado se vai participar desta coletiva, o senador Eduardo Braga – presidente regional do PMDB – disse que não e que somente irá se manifestar sobre a inusitada aliança PSDB-PMDB nesta sexta-feira, na convenção de seu partido. Ele também confidenciou que ambas as legendas estão analisando a possibilidade de realizarem em conjunto suas respectivas convenções. A decisão deve sair até o final do dia.

Até a última terça-feira, Rotta era o pré-candidato do PMDB a prefeito de Manaus. Entretanto, um encontro entre Arthur e Braga mudou a configuração eleitoral não só dos dois partidos, mas de todos os envolvidos nestas eleições.

E a primeira consequência foi o rompimento político entre o senador Omar Aziz (PSD) com o prefeito Arthur Neto, cuja aliança vinha se fortalecendo diariamente. Está sendo esperado para hoje o posicionamento do DEM, outro aliado do PSDB em Manaus, comandando pelo deputado federal Pauderney Avelino. Especulações de bastidores apontam que o partido também deve romper com Arthur.

Procurado pela reportagem, o presidente regional do PSD, Omar Aziz afirmou que ainda não decidiu como será o seu apoio neste pleito e nem a quem será direcionado. Ao ser perguntado se reconsidera sair candidato a prefeito, ele não respondeu. Ontem, quando anunciou o rompimento com Arthur Neto, Aziz descartou qualquer possibilidade de sair candidato a prefeito de Manaus.

Por Valéria Costa