Aliança com Temer tem limite, afirma Pauderney

O deputado federal Pauderney Avelino (DEM) afirmou, nesta terça-feira (23), que a aliança do partido Democratas com o presidente Michel Temer (PMDB) tem limite. “O presidente Michel Temer tem o apoio até onde nós possamos caminhar com segurança e sem prejuízo ao país”, afirmou.

Pauderney defende que a votação de matérias importantes ao país precisam de estabilidade política, mas afirmou que o partido ainda não tomará nenhuma decisão até consolidação do cenário político. “Nós não teremos nenhuma atitude antes de percebermos que há uma instabilidade generalizada”, comentou Avelino.

Esta semana o Congresso vota a Medida Provisória 763, que autorizou os saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que perderá sua validade no dia 1º de junho, se não for votada e aprovada no plenário da Câmara dos Deputados e do Senado.

Se a MP 763 não for validada a tempo, os trabalhadores nascidos entre setembro e dezembro perderão o direito de sacar os recursos. “Esta é uma reconhecida ação do presidente Temer e precisamos garantir que todos recebam este recurso, que chega em boa hora, especialmente quando estamos buscando saídas para a crise econômica”, afirma Pauderney.

Com informações da assessoria

EM TEMPO